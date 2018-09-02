«الخط الرياضي» يعود بثوب جديد من الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حرصاً منها على مواكبة جميع المستجدات التي تحدث على ميادين المنافسات المحلية، والمساهمة في نقل هموم وآراء الجماهير إلى أصحاب القرار الرياضي في الدولة، أعلنت قناة الشارقة الرياضية، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، عن إطلاق برنامج «الخط الرياضي» بعامه الخامس، الذي يعرض يومياً من الأحد إلى الخميس، عند الساعة 3:30 ظهراً، ويعاد بثّه في تمام الساعة 11:30 مساءً.

ويناقش البرنامج الذي يتناوب على مهمة تقديمه وإعداده كلّ من الإعلاميين أحمد سلطان، وإبراهيم الزعابي، وعلي الجسمي، مختلف القضايا التي تشغل الشارع الرياضي من خلال استقبال مكالمات المتابعين والاستماع لأسئلتهم ومداخلاتهم ونقلها إلى المسؤولين في الاتحادات والأندية، بما يشكّل حلقة وصل إعلامية تربط المشاهد مع صنّاع القرار.

وبات البرنامج الذي انطلق في العام 2013 منبراً جماهيرياً يحظى بالاهتمام الأكبر ضمن الأوساط الرياضية في الدولة، من خلال وقوفه على آخر القضايا، والمستجدات التي تحدث على ميادين مختلف الرياضات، وإتاحة الفرصة للخوض في جميع التفاصيل المتعلقة بهموم وقضايا الشارع الرياضية، والتواصل مع اللاعبين والمدربين والإداريين في الأندية للوقوف على الإجابات والاستفسارات التي يقدمها الجمهور.

يذكر أن قناة الشارقة الرياضية بدأت العمل في العام 2007 تحت مظلة مؤسسة الشارقة للإعلام، كمنصّة رياضية متخصصة ومستقلة في مجال التغطيات الميدانية والمواكبة الإعلامية لباقة متعددة من الفعاليات والبطولات الرياضية.

وتنظم القناة سنوياً «مهرجان الشارقة الرياضية الصحراوي» و«بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات»، فضلاً عن تغطية أبرز الأحداث مثل كأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ودوري الإمارات لكرة اليد والسلة، وبطولة الأندية العربية للسيدات، وسباقات الزوارق السريعة، وطواف الشارقة الدولي للدراجات، والدوري البلجيكي لكرة القدم، وغيرها من المنافسات الرياضية المحلية والعربية والدولية.

ويعتبر برنامج «الخط الرياضي» الذي يبث على قناة الشارقة الرياضية وإذاعة الشارقة أول برنامج من نوعه ويتميز بأسلوب طرحه للقضايا التي تشغل ساحتنا الرياضية، ونجح في وقت قياسي في تكوين قاعدة جماهيرية كما نجح في الذهاب لأبعد من كون المشجع متلقياً فقط للمعلومة، وإنما إشراكه في عملية صناعة القرار كونه جزءاً أساسياً في المنظومة الرياضية.