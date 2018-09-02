هدى المطروشي:نتائج المبارزة مرضية في «الآسياد»

المصدر: دبي - علي الظاهري

أبدت الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللعبة الآسيوي، أن نتائج لاعبي المبارزة في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» تعتبر مرضية نظراً لقوة المنتخبات القوية المشاركة من قارة آسيا، وأضافت المطروشي لـ «البيان الرياضي»، إن المشاركة في البطولة جاءت لتحقيق الاستفادة من خلال الاحتكاك بمختلف مدارس اللعبة في القارة الصفراء واكتساب مزيد من الخبرات خاصة على مستوى الفتيات.

وأكدت المطروشي الفائزة بمنصب رئاسة مجلس المرأة الآسيوي للمبارزة أخيراً، أن أبناءنا قدموا عروضاً قوية أمام نخبة المشاركين، حيث تمكن لاعبنا عبدالله الحمادي من تجاوز الدور الأول إثر فوزه في 3 مباريات منها فوزه على بطل كوريا الجنوبية الحائز على إحدى الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد ريو دي جانيرو 2016» ليخرج مرفوع الرأس بعد خسارته بشرف 10-11.

وقالت المطروشي: جزيل الشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على الدعم عبر اعتماد مشاركة لاعبين ولاعبتين ضمن بعثة الإمارات المشاركة في البطولة، ونطمح في المرات المقبلة تخصيص ميزانية لبرنامج الإعداد يحصل عليها الاتحاد المشارك من الجهات الرياضية المسؤولة سواء كانت اللجنة الأولمبية الوطنية أو الهيئة العامة للرياضية.

وكشفت المطروشي أن منتخب المبارزة شارك في «آسياد جاكرتا» بطموح المنافسة على إحدى الميداليات وإعتلاء منصات التتويج إلا أن الحظ لم يحالف أبناءنا وبناتنا في تحقيق الهدف المنشود، مضيفة إن المبارزة تحرص دائماً على البحث عن الإنجازات سواء في دورة الألعاب الآسيوية أو غيرها من الاستحقاقات الخارجية، مشيرة إلى أن العمل سيتواصل من أجل تحقيق الميداليات في الفترة المقبلة.

ولفتت المطروشي إلى أن المبارزة الإماراتية شاركت في دورة الألعاب الآسيوية للمرة الثانية على التوالي، وتعتبر إيجابية سواء للاعبين أو اتحاد اللعبة بصورة عامة.