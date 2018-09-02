هجن المرموم ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، صباح اليوم، انطلاقة (تمهيدي المرموم) مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، لفئتي اللقايا والايذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل التي تمتد إلى الحادي والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

وتأتي هذه المكرمة السخية التي حرص سموه على إقامتها سنوياً قبل بداية الموسم للارتقاء بهذه الرياضة التراثية العريقة، ولتحفيز ملّاك الهجن من خلال التسعيرات والجوائز العينية والنقدية التي تحضر طيلة أيام السباقات، ولها العديد من الفوائد من خلال التداول البيني.

بالإضافة إلى ما تحمله هذه الرياضة من السمات الطيبة التي تعزز التقارب والتآخي بين أبناء الوطن وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي، وهم يتفاعلون مع هذا الموروث العزيز على قلوب الجميع. ويتيح تمهيدي المرموم سانحة طيبة لملّاك الهجن للوقوف على جاهزية مطاياهم للموسم الجديد.

5 جولات

وعلى امتداد 5 جولات تتنافس هذه المطايا على مدار 258 شوطاً بواقع 130 شوطاً لفئة اللقايا (شيوخ وجماعة)، و128 شوطاً لفئة الايذاع (شيوخ وجماعة)، وتقام السباقات على فترتين صباحية ومسائية.

وفي صبيحة اليوم تدشن هجن أصحاب السمو الشيوخ بداية تمهيدي المرموم مع الانطلاقة الأولى لسن اللقايا لمسافة 4 كلم على مدار 14 شوطاً (8 بكار محليات ومهجنات، 6 جعدان محليات ومهجنات)، وتتواصل السباقات في اليوم الثاني من فئة الايذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 4 كلم وعلى مدى 14 شوطاً أيضاً (8 بكار محليات ومهجنات، 6 جعدان محليات ومهجنات)، خصص اليوم الثالث لفئة اللقايا لهجن أبناء القبائل و16 شوطاً (8 بكار محليات ومهجنات، 8 جعدان محليات ومهجنات)، ويختتم الأسبوع الأول في يومه الرابع بـ 16 شوطاً لفئة الايذاع لأبناء القبائل (8 بكار محليات ومهجنات، 8 جعدان محليات ومهجنات).