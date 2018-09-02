سلطان راشد:يجب تبني المواهب وصقلها منذ الصغر

المصدر: العين - طلحة عبدالله

شدد سلطان راشد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف العام لأكاديمية النادي، على أهمية اختيار المواهب والعمل على تطويرها وصقلها منذ البداية؛ لأجل مستقبل مشرق يجلب للرياضة الإماراتية سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية، النتائج والإنجازات المنشودة.

وقال في تعليقه على الإخفاقات التي صاحبت مشاركتنا في دوري الألعاب الآسيوية 2018 بجاكرتا: علينا أن نعمل بجهد لتبني المواهب والعناية بها وصقلها بالدورات، وخوضهم للكثير من التجارب والمشاركات في المنافسات والمسابقات الخارجية، وعلينا البداية بالمدارس مع مدربين أصحاب نظرة وأكفاء في كل لعبة، مثل ما يحدث مع الجوجيتسو والألعاب التي ظلت تحقق نتائج إيجابية.

وأضاف: نحتاج لوضع سياسة واضحة من قبل الأندية، وأتمنى من اللجنة الأولمبية أن تجلس مع الاتحادات والأندية لوضع برنامج واضح وخطة تمتد لـ 15 عاماً، وليس فقط أربعة أو خمسة أعوام حتى نستطيع أن نبني فرقاً قوية ولاعبين أقوياء قادرين على تحقيق التطلعات، فمثلاً إذا كان هناك مواهب في السباحة فعلينا أن نبعث بهم إلى دورات منذ الصغر ونعلّمهم ونعمل عليهم، وحتى لا يحدث ملل أو رهبة من التجربة فينبغي أن نبعثهم في مجموعات.

ولكن يجب اختيارهم بعناية كاملة وعندما يصلون إلى ما قبل الثانوية العامة يكونون قد خاضوا الكثير من التجارب، وهكذا يمكن المشاركة في المسابقات وليس عيباً أن نبدأ بهذه التجارب مع مدربين ومختصين، وهكذا سيصبح لدينا سباحون أصحاب مقدرات وخبرة، وبالنسبة للألعاب الأخرى فأتمنى أن تجلس اللجنة الأولمبية مع الاتحادات لتطبيق مثل هذه التجارب.