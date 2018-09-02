ناشئونا ثالث «خليجي السلة» والسعودية تحصد اللقب

المصدر: دبي - ياسر قاسم

توج المنتخب السعودي بطلاً للنسخة السادسة لبطولة الخليج للناشئين لكرة السلة التي اختتمت في دبي مساء أول من أمس بصالة نادي شباب الأهلي، وحل المنتخب البحريني في المركز الثاني ومنتخبنا الوطني في المركز الثالث وعمان في المركز الرابع، وقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي بتتويج الأبطال بحضور عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إضافة للدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، واستطاع الأخضر السعودي فرض نفسه على البطولة ليحقق الانتصار تلو الآخر ليتوج باللقب حاصلاً على العلامة الكاملة عن جدارة بفضل الانسجام والأداء المتميز للاعبيه، ولم يقل المنتخب البحريني في المستوى عن السعودية ليتأهلا معاً إلى نهائيات أمم آسيا عن جدارة واستحقاق.

فوز الختام

وكانت مباريات اليوم الأخير أسفرت عن فوز منتخبنا على سلطنة عمان، ونجح منتخبنا في أن ينهي البطولة بانتصار على نظيره العماني في مباراة جاءت متقاربة المستوى في الربعين الأول والثاني وظل الحال سجالاً بين الفريقين حتى نهاية الربع الثالث، واستطاع لاعبونا إنهاء اللقاء بفارق مريح وبنتيجة 60/‏ 49، وتألق من منتخبنا يوسف الصوان الذي سجل 23 نقطة وحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة، كما سجل راشد سيف 10 نقاط.

بداية المشوار

وطالب اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، لاعبي منتخبنا بضرورة الاستمرار في العطاء، وخاطبهم قائلاً: مثل هذه البطولة تعتبر بداية المشوار بالنسبة لهذا الجيل من اللاعبين، وأنه يجب الاستمرار في رفع المستوى من خلال الانتظام في تدريبات الأندية، وأضاف القرقاوي: نتوجه بالشكر لأولياء الأمور الذين وقفوا إلى جوارنا في المرحلة الماضية، وأتمنى من الأندية أن يكون لها دورها المهم في صقل هؤلاء اللاعبين بما يخدم مصلحة الوطن.

عملاق عماني

وقدمت النسخة 6 من خليجي الناشئين، لاعباً عمانياً جيد المستوى، ويعتبر أحد اكتشافات هذه البطولة وهو العملاق رشيد الزهيبي من مواليد 2003، والذي يبلغ طوله 1.98 ويلعب في نادي السيب بسلطنة عمان، وظهر الزهيبي بمستويات متميزة، وكان العمود الفقري للمنتخب العماني وأمامه مستقبل كبير في اللعبة، وقال الزهيبي إنه حديث العهد باللعبة، حيث لم تتجاوز مدة ممارسته للعبة العامين، وأكد أن طموحه أن يكون لاعباً مميزاً في منطقة الخليج ويحصل على فرصة بالاحتراف الخارجي.