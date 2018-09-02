مستغانم الجزائرية باكورة «عربي الدراجات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق غداً فعاليات البطولات العربية لدراجات الطريق لفئات الكبار والشباب والإناث والناشئين، التي تحتضنها مدينة مستغانم الجزائرية خلال الفترة من 3 ولغاية 12 سبتمبر الحالي، وتعد واحدة من أكبر البطولات العربية مشاركة في تاريخ الاتحاد العربي، حيث وصل عدد الاتحادات المشاركة إلى 15 اتحاداً عربياً ونحو 250 مشاركاً من رياضيين ومدربين وإداريين وفنيين.

وتقوم الاتحادية الجزائرية للدراجات برئاسة مبروك قربوع ببذل كل الجهود الممكنة لإخراج البطولة على أكمل وجه، وذلك بدعم كبير من وزارة الشباب والرياضة الجزائرية.

ويتكون وفد الاتحاد العربي للدراجات إلى البطولة برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات وكل من المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد المشرف العام للبطولة والسيد سالم الشحي المدير المالي.

يدير البطولة نخبة من حكام الدراجات العرب، وهم علي سيف من الإمارات الحكم العام لبطولات الكبار والإناث ولطفي بن سدرين من تونس الحكم العام لبطولات الشباب والناشئين.

على جانب آخر، تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي اجتماعها رقم 2 لعام 2018 الجمعة الموافق 28 سبتمبر الجاري، وذلك في مدينة انسبروك في جمهورية النمسا على هامش بطولة العام للدراجات الهوائية المقامة هناك، واجتماع الاتحاد الدولي للدراجات الذي يشارك فيه الاتحاد العربي للدراجات للمرة الأولى في تاريخه بعد صدور قرار الاعتراف الدولي به في شهر يوليو المنصرم، حيث تلقى رئيس الاتحاد العربي دعوة خاصة للمشاركة في هذا الاجتماع، وسيناقش اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي مجموعة من المواضيع المهمة المرتبطة بالدراجات.