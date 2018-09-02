«دبي للشطرنج» يحصد 7 ميداليات في بطولة الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حصد نادي دبي للشطرنج والثقافة 7 ميداليات ملونة، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة في بطولة الإمارات للشطرنج، التي اختتمت أول من أمس بالفجيرة، وتوج إبراهيم سلطان آل علي بطلاً لفئة الرجال، بينما توج زميله علي عبد العزيز الفهيم بذهبية بطولة الشباب تحت 20 سنة.

كما تمكن النجم الصاعد سالم أحمد الكعبي من الحصول على فضية بطولة الدولة تحت 16 سنة، وتمكنت لاعبة النادي مريم عيسى من الفوز بذهبية فئة تحت 18 سنة، وكذلك اللاعبة الموهوبة حلا جمال، توجت بذهبية بطولة تحت 10 سنوات، كما فازت اللاعبة ياسمين علي بفضية تحت 16 سنة، وأحرزت لاعبة النادي آمنة نعمان آل علي الميدالية البرونزية لفئة السيدات، وفازت اللاعبة بشاير خليل ببرونزية تحت 20 سنة، وقام الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي ونادي الشارقة للشطرنج والثقافة، بتتويج الأبطال.

وقال إبراهيم البناي رئيس نادي دبي للشطرنج والثقافة، إن فوز النادي بهذا العدد من الميداليات الذهبية والملونة قد يكون إشارة للنجاح والتوفيق إلا أن طموحنا أكبر من ذلك بكثير، خاصة في قطاع الناشئين والفئات السنية الصغيرة في ظل منافسة كبيرة وقوية بين أندية الشطرنج بالدولة والتي تعمل جميعها بكل قوة من أجل المنافسة وتحقيق الإنجازات وهو شيء صحي وداعم لرفد منتخبات الدولة بأفضل المواهب الشطرنجية.

وأعلن النادي عن انضمام مدربتين جديدتين لقطاع الناشئين بالنادي، في إطار حرص مجلس الإدارة على دعم قطاع الناشئين وبث دماء جديدة في الجهاز الفني تدفع في اتجاه تقوية قطاع الناشئين الذي يُعتبر أهم قطاعات اللاعبين بالنادي.