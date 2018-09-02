فريق الفتى الذهبي بطل «أكاديميات الخليج»

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

منح فريق أكاديمية الفتى الذهبي، السعودية لقب النسخة الثالثة لبطولة أكاديميات الخليج لكرة القدم التي نظمها مركز كواترو بعجمان تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وبمشاركة 6 فرق يمثلون الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت وسلطنة عمان، وجاء فوز الفتى الذهبي باللقب بعد حسمه المباراة النهائية أمام أوليه البحريني بركلات الترجيح 3-1 حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، سجل للفتى الذهبي عبد الرحمن أحمد.

فيما سجل لأوليه السيد هاشم، قبل الاحتكام لركلات الترجيح، ونال لاعب الفتى الذهبي عبد الرحمن أحمد جائزة نجم المباراة، وفي مباراة المركزين الثالث والرابع نجح سبورت فور أوول في الفوز على أكاديمية العقر العمانية 2-1 بركلات الترجيح أيضاً بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي وفاز بجائزة نجم المباراة محمد وليد العولقي من سبورت فور أوول.

ختام

وقام ضيف شرف حفل الختام الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي بتتويج الفائزين في ختام البطولة، بحضور خالد آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية بالهيئة العامة للرياضة وصالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان وأحمد الرئيسي نائب المدير التنفيذي لمركز كواترو وعبد الرسول عبد الله رئيس اللجنة المنظمة.

كما حضر لاعب منتخب العراق ونادي الزوراء السابق الكابتن ليث حسين رئيس نادي الخطوط الجوية حالياً، وعبدالعزيز بوحاجيه حارس منتخب البحرين ونادي المحرق السابق، وتسلم لاعبو الفريق السعودي كأس المركز الأول والميداليات الذهبية، فيما تسلم لاعبو الفريق البحريني كأس المركز الثاني والميداليات الفضية وذهبت جائزة المركز الثالث والميداليات البرونزية للفريق الإماراتي سبورت فور أوول.