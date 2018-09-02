أبيض الغولف يشارك في تحدي كأس أيزنهاور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادرت يوم أمس بعثة المنتخب الوطني للغولف إلى دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا للمشاركة في بطولة العالم للاعبين الهواة «كأس أيزنهاور» المقامة في نسختها الحادية والثلاثين خلال الفترة من الرابع وحتى الثامن من سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من لاعبي 70 دولة، يتقدمهم حامل اللقب المنتخب الأسترالي، بجانب حامل الرقم القياسي للبطولة المنتخب الأميركي صاحب الخمسة عشر لقباً.

يرأس البعثة الإماراتية إلى بطولة دبلن، خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الغولف ومدير المنتخبات الوطنية، وتضم البعثة كلاً من اللاعبين، أحمد سكيك، وخالد يوسف، وسيف ثابت، الذين استعدوا لخوض غمار تحدي مونديال العالم، من خلال معسكر داخلي في عقارات جميرا، التي تعد ثاني أكثر الأكاديميات تطوراً في العالم.