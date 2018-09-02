لقاءان في دولية محمد بن خالد لليد

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

تشهد الصالة البيضاء بنادي الشارقة، اليوم، وقائع مباراتين ساخنتين لحساب الجولة الرابعة في بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي، التي تستمر لغاية بعد غد، وتحدد نهاية المباراتين ملامح الفرق الأقرب للمنافسة على اللقب، وسيكون عنوانهما الفوز وحصد النقاط.

وستكون المواجهة الأولى في الخامسة والنصف، يلتقي فيها سموحة المصري الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي المصري، ولكل منهما 3 نقاط من جولة واحدة مع فريق الأهلي البحريني الرابع بنفس الرصيد من مباراتين.

وتختتم الجولة بمواجهة القمة، ويلتقي فيها الشارقة المتصدر برصيد 4 نقاط من جولتين مع الأهلي المصري حامل اللقب والوصيف 3 نقاط من جولة واحدة، بختام الجولة الثانية التي أقيمت أول من أمس.