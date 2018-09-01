بالصور .. عداء يفوز بسباق عالمي حافياً

المصدر: البيان الالكتروني

تحدى العداء الكيني كونسيسلوس كيبروتو واقعة فقدان حذائه، وفاز بسباق 3000 متر حواجز للرجال، وذلك في بطولة دوري الألماس التي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في مدينة زيورخ بسويسرا.

وعقب مرور كيبروتو بمنعطف، فقد حذاءه الأيسر على ممر السباق، لكنه لم يتوقف وفقا لبي بي سي .

وقال كيبروتو عقب انتهاء السباق: "لقد حفزني ذلك على بذل أقصى جهدي، لذا انتهى السباق بشكل جيد".

وبذلك أصبح كيبروتو بطل العالم الأوليمبي في سباق الحواجز.

وسبق كيبروتو المغربي سفيان البقالي في المرحلة الأخيرة، ليصبح البقالي في المركز الثاني.

وقال كيبروتو بعد انتهاء السباق: "لقد تضررت من فقدان حذائي".

وغرد في وقت لاحق: "كان شاقا ومؤلما أن أجري دون فرد حذائي، لكني كان لدي عزم قوي بعدم الاستسلام، واندهش الجمهور، بينما واصلت السعي نحو الفوز".

وعقب السباق، عرج الرياضي الكيني في محيط الملعب، ولوح للجمهور في زيورخ.

وأشاد الكينيون على وسائل التواصل الاجتماعي، بمن فيهم نائب الرئيس ويليام روتو، بإنجاز كيبروتو الكبير.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى، التي يفقد فيها عداء أحد فردي حذائه ويفوز بالسباق.

وفي عام 2011، فاز الإثيوبي ديجين غيبريميسكل بسباق 3000 متر للرجال، في دورة بوسطن للألعاب المغطاة، بعد أن فقد فرد حذائه في المنعطف الأول، متغلبا على البريطاني "مو فرح".

وفي عام 2015، فاز الكيني إيليود كيبتشوغ بماراثون برلين، على الرغم من أن نعله كان فضفاضا ويتدلى من حذائه.