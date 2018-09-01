الشارقة يتصدر دولية محمد بن خالد لكرة اليد

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

تصدر فريق الشارقة دولية محمد بن خالد القاسمي لكرة اليد، المقامة تحت رعاية الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المكتب التنفيذي بالشارقة، والتي تشهد مشاركة 5 فرق محلية وخليجية وعربية وتستمر لغاية الرابع من شهر سبتمبر الجاري.

وجاء تصدر الشارقة برصيد 4 نقاط رغم تعثره أمام فريق سموحة المصري أول من أمس بنتيجة 22-18، وخرج الهدى السعودي والأهلي البحريني من الصالة البيضاء في الإمارة الباسمة بتعادلهما 24-24 ليرفع كل منهما رصيده إلى 3 نقاط، متساويين مع فريقي الأهلي وسموحة المصريين ولكل منهما 3 نقاط.

وشهد مباريات الجولة الثانية محمد الحصان رئيس اللجنة المنظمة ونائبة سعيد مطر وعلي النومان مدير البطولة وفراس عبدالله آل عبد المحسن رئيس نادي الهدى السعودي ورؤساء الوفود المشاركة إلى جانب عدد كبير من كبار المدعوين وعشاق الفرق المشاركة.

وبعد أن خلدت الفرق للاستراحة الأولى أمس تتواصل اليوم منافسات البطولة لحساب الجولة الثالثة والتي تشهد مباراتين يلتقي في الخامسة والنصف الهدى السعودي، وتعقبها في السابعة والنصف المباراة الثانية وتجمع بين فريقي الأهلي البحريني مع الأهلي المصري.

جاءت مباراة الأهلي البحريني والهدى السعودي متكافئة لدرجة كبيرة بمعظم مجرياتها فكلاهما يحاول تعويض خسارته في الجولة الأولى، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. ونجح سموحة المصري في تحقيق فوز لم يكن سهلاً، جاء على حساب الشارقة، والذي تلقى الهزيمة الأولى على أرضه ووسط قيادته، في مباراة أدارها إسماعيل سالم وفاضل أحمد وعلى الطاولة حسين السيد وأحمد بشار والمراقب جمال الشامسي.