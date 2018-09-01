سلة الإمارات تخسر التأهل لنهائيات آسيا

المصدر: دبي-ياسر قاسم

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة للناشئين فرصة التأهل للبطولة الآسيوية، بخسارته أول من أمس أمام البحرين «55-67» في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الرابعة في البطولة الخليجية السادسة للناشئين تحت 16 عاماً التي تقام بصالة نادي شباب الأهلي، كما شهدت الجولة، إعلان الأخضر السعودي بطلاً للنسخة السادسة، بعد أن اختتم مبارياته بالفوز على عمان «77-35».

وابتعد الأخضر السعودي بصدارة الترتيب العام برصيد 8 نقاط، فيما ضمنت البحرين المركز الثاني برصيد 5 نقاط ونالت ثاني البطاقات المؤهلة للبطولة القارية.

تحسن نسبي

وأكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، أن منتخب الناشئين بحاجة إلى وقت أطول لصقل مهاراته الفردية، والإجادة في إتقان الأسلوب الجماعي، رغم التحسن النسبي الذي ظهر في مباراتي قطر والبحرين آملاً من الأندية التعاون مع الاتحاد في صقل فرق المراحل السنية والتعاقد مع مدربين يتمتعون بخبرة عالية في صقل وإعداد تلك المواهب الواعدة.

وعلق فريد الزدجالي رئيس الاتحاد العماني لكرة السلة، على الخسارة الثقيلة أمام المنتخب السعودي، أن منتخبه يفتقد للخبرة وهو حديث العهد ويشارك لأول مرة في مثل هذه التصفيات، وقد واجه عدة مشاكل خلال رحلة الإعداد، أبرزها عدم توفر ملاعب التدريب بشكل كاف، وبعد المسافات بين المدن العمانية، وأكد الزدجالي على ما طرحه اللواء «م» اسماعيل القرقاوي، بضرورة اختيار مدربين أكفاء للإشراف على المراحل السنية لهذا القطاع الحيوي، الذي يعد الرافد الأساسي للمنتخبات الكبيرة.