البحرين تكتب التاريخ في ألعاب القوى

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

كتبت البحرين تاريخاً جديداً في منافسات ألعاب القوى في «الآسياد»، وحققت أفضل مشاركة في تاريخها بإحرازها 25 ميدالية جميعها في ألعاب القوى، موزعة على 12 ذهبية، و6 فضيات، و7 برونزيات، متخطية أفضل مشاركة لها وكانت في «آسياد إنشيون» بكوريا الجنوبية قبل أربعة أعوام، حين وصلت إلى 9 ميداليات ذهبية.

وفي اليوم الختامي لمنافسات القوى، فاز البحريني بيرهانو بيلاو بذهبية سباق 5 آلاف م، وألبرت روب بفضية السباق ذاته، في حين كانت البرونزية من نصيب العداء السعودي أحمد العمري، وفاز منتخب البحرين للتتابع 4 في 100 م بذهبية السباق، والعداءة كالكيدان بذهبية سباق 1500 م، ونالت زميلتها تايجست نيكونين الفضية، وأحرز فريق السيدات للتتابع 4 مرات 400 م ميدالية فضية.