«الترايثلون» يدشن مشاركته في الدورة اليوم

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

يدشن منتخب الإمارات للترايثلون صباح اليوم مشاركته في بطولة الترايثلون ضمن دورة الألعاب الآسيوية، إذ تعد هذه المشاركة الأولى لمنتخب الترايثلون في دورة الألعاب الآسيوية، ويتكون من الثلاثي أحمد الفهيم وعبدالله البلوشي ومحسن آل علي ويقود المنتخب المدرب البرازيلي جواو مارسيلو، وأكمل منتخب الترايثلون تحضيراته للسباق اليوم حيث وقف المدرب البرازيلي للمنتخب على كافة الجوانب الفنية والبدنية والمعنوية خاصة إدارة الفاصل الزمني بين كل رياضة وأخرى بنجاعة وسرعة فائقة بحيث لا يزيد عن 10 ثوان مثل تغيير الحذاء وارتداء خوذة الدراجة ثم العودة لارتداء حذاء الركض.

عزيمة

وأكد لاعب المنتخب محسن آل علي، قوة عزمهم وبذلهم أقصى الجهود من أجل الظهور الأفضل في المسابقة الآسيوية المهمة، وأضاف: لم نأت إلى إندونيسيا لمجرد المشاركة والنزهة، بل هدفنا إعطاء انطباع قوي عن الجودة العالية التي يتميز بها الرياضي الإماراتي في العموم ولاعب الترايثلون الإماراتي على وجه الخصوص، وتمثيل الدولة في هذا المحفل الآسيوي الكبير مسؤولية كبيرة وشرف على أعناقنا.

وتابع: تواجد علم دولة الإمارات ضمن المنتخبات المشاركة في بطولة الترايثلون للمرة الأولى هذه الدورة يعطي أكثر من رسالة لكل آسيا والعالم أن الرياضة الإماراتية بخير وتتطور ويُرسل رسالة للأجيال الجديدة من اللاعبين في الدولة أن بالجدية والعمل والجهد يمكنهم تمثيل بلادهم في المحافل القارية والدولية، وسيُظهر منتخبنا مستوى متميزاً في مواجهة لاعبي القارة الصفراء وبعضهم مصنفون عالمياً في الترايثلون.

رسالة

وبدوره، أكد اللاعب عبدالله البلوشي اكتمال جاهزية المنتخب الفنية والبدنية، وأضاف: مشاركتنا في الدورة تتويج لجهودنا الكبيرة في سباقات عديدة سابقة ولتحضيراتنا الجيدة قبل القدوم إلى إندونيسيا ونطمع في التمثيل المشرف الذي يليق ببلادنا خاصة في أول مشاركة لمنتخب الإمارات للترايثلون في هذه الدورة، وندرك أن كل انجاز نحققه وكل جهد نبذله من أجل تحقيق النتائج الإيجابية، يبعث برسائل للأجيال الجديدة من لاعبي الترايثلون الإماراتيين بأن كل واحد منهم يمكنه أن يمثل الإمارات في المحافل المختلفة.