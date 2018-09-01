جاني يلتقي اللاعبين ويحفزهم لتحقيق أفضل النتائج

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

زار عبد الملك جاني نائب رئيس الوفد الرياضي في دورة الآسياد، الأمين العام لاتحاد الإمارات للترايثلون، بعثة المنتخب وحرص على الالتقاء باللاعبين والمدرب، مطالباً الجميع بضرورة الظهور المشرف ورفع علم الإمارات في هذا المحفل الرياضي الكبير، خصوصاً أن هذه تعد المرة الأولى التي يشارك فيها المنتخب في هذه الدورة.

وقال جاني مخاطباً اللاعبين: أود أن أبلغكم شكر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على مشاركتكم في هذه الدورة، والشكر أيضاً من الهيئة العامة للرياضة وجمعية الإمارات للترايثلون ممثلة في رئيسها خالد الفهيم، وطالب جاني اللاعبين بضرورة عكس صورة مميزة لرياضة الترايثلون في الإمارات من خلال التمثيل المشرف ووضع علم دولة الإمارات نصب أعينكم وتعزيز مكانة الدولة في المشاركات الخارجية، وقال جاني: أي نجاح تحققونه كلاعبين سيساعدنا في الجانب الإداري على تعزيز موقع دولة الإمارات الدولة الرائدة في لعبة الترايثلون في المنطقة على كافة المستويات قارياً وعربياً ودولياً.