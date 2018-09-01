مونديال الرماية ينطلق في تشانغوون غداً

المصدر: تشانغوون - البيان الرياضي

تحتضن مدينة تشانغوون الكورية الجنوبية، بطولة العالم الـ52 لرماية جميع الأسلحة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «طوكيو 2020»، والتي من المقرر أن تنطلق منافساتها الرسمية غداً، ببطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، والتي يمثلنا فيها ثلاثة رماة هم حمد بن مجرن الكندي، ووليد العرياني، وعبد الله محمد بوهليبة، فيما يمثلنا في رماية الأطباق المزدوجة من الحفرة «الدبل تراب» خالد الكعبي، وتقام منافساتها يوم السبت 8 سبتمبر، أما رماية الأطباق من الأبراج فيمثلنا فيها الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وسيف فطيس ومحمد حسين، وتقام منافساتها يومي الخميس والجمعة الموافقين 13 و14 سبتمبر.

بطاقات التأهل

وتعد البطولة الحالية هي الأولى التي تؤهل للأولمبياد، وتحظى بـ 60 بطاقة تأهل موزعة على 15 مسابقة، يتنافس عليها 3422 رامياً ورامية يمثلون 90 دولة، بينها 9 دول عربية، وتأتي أهمية هذه البطولة أنها تشمل كافة الأسلحة من مسدس وبندقية هوائية وشوزن.

مشاركة قياسية

وتشهد نسخة تشانغوون مشاركة قياسية، خاصة من البلد المستضيف كوريا الجنوبية، حيث يشارك 98 رامياً ورامية، فيما تتساوى كل من الهند والصين كثاني أضخم المنتخبات المشاركة بـ 91 رامياً ورامية، فيما احتلت أميركا المرتبة الثالثة بعدد 82 رامياً ورامية، ثم روسيا 77، وألمانيا 72 وإيطاليا 62 وتايلاند 58، ثم بريطانيا 54.

75

يخوض رماتنا التدريب الرسمي اليوم، حيث ستتم رماية ثلاث، جولات أي 75 طبقاً، وهي أشبه باليوم الأول من البطولة أي بروفة جادة للبطولة.