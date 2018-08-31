محمد بن سلطان بن خليفة يكرّم علي اللنجاوي

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي، بطل الإمارات الأولمبي علي اللنجاوي والذي تمكن من إحراز ميداليتين ذهبية وفضية ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية بإندونيسيا، وجاء تكريم البطل الأولمبي بعد التفوق الكبير والصريح ضمن منتخب الدراجات المائية وإهداء الرياضة الإماراتية ميداليات مهمة ضمن الرياضة البحرية التي تعد أحد أهم المجالات ضمن دورة الآسياد.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن التفوق الرياضي يأتي دائما لكي يكون نتاجا للدعم اللا محدود والرعاية المتواصلة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، كما نقل الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان تهنئة ومباركة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية إلى البطل اللنجاوي.

إنجاز

كما هنأ نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية المتسابق اللنجاوي وجميع أعضاء منتخب الدراجات المائية للإنجاز التاريخي الذي تحقق في إندونيسيا، خاصة وأن الدورة قد اعتمدت في هذه النسخة وللمرة الأولى مشاركة الدراجات المائية ضمن الألعاب المختلفة، وقال الشيخ محمد: قدم اللنجاوي مستوى متميزا ووصل بجهوده إلى نتائج أكثر من إيجابية بأن يتمكن من حصد ميداليتين مرة واحدة في البطولة، وأن يكتب لرياضة الإمارات قبل أن يكتب لنفسه التاريخ الجديد لأبطال الإمارات في الدراجات المائية ضمن هذه دورة الألعاب الآسيوية.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: ما وصل إليه اللنجاوي من مستويات عالية ومن تفوق صريح في اللعبة هو نتاج الاهتمام الكبير والذي تشهده الرياضة البحرية دوما في الإمارات، وأيضا سلامة القاعدة الرياضية البحرية للرياضيين في الإمارات، أردنا أن يكون لنا حضور ذهبي وفضي قبل الدورة وتحقق ذلك بالفعل بما قدمه الأبطال من تفوق وتميز.

سعادة

من ناحيته، عبر البطل الأولمبي علي اللنجاوي، عن سعادته الكبيرة للتكريم والحفاوة التي وجدها من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، حيث أكد أن ما قام به هو أقل جميل لدولة الإمارات من خلال الإنجازات التي حققها في دورة الألعاب الآسيوية، وقال اللنجاوي: لا انتظر الشكر أو التكريم لأن ما أقوم به هو واجب مفروض علي نحو الدولة التي أعطتني كل شيء ووفرت كل ما أحتاجه للمشاركة.

كما تحدث اللنجاوي عن المشاركة التي خاضها خلال دورة الألعاب الآسيوية حيث قال: بحكم المشاركة في العديد من البطولات، فقد وجدنا هناك كل أبطال العالم وأيضا حاملي ألقاب البطولات العالمية المختلفة، وما قدم لي الفائدة الكبيرة هو أن أجواء البطولة والتنظيم كانت شبيهة كثيرا ببطولة الإمارات للدراجات المائية والتي تنظم بواقع ست أو سبع جولات دوما في الإمارات، أشكر الأندية البحرية في الإمارات كثيرا حيث قدمت لنا فرصة معايشة أجواء البطولات العالمية من خلال هذه البطولة، وبالتالي تحضيرنا وتجهيزنا بشكل جيد قبل المشاركات العالمية.

موهبة

وأضاف اللنجاوي: لا يوجد لدي مدرب خاص وإنما مسابقات دبي وأبوظبي هي من قام بتدريبي وصقل الموهبة عبر المشاركة المستمرة والمتواصلة، كما أن حرص الأندية على استقطاب الأسماء العالمية للمشاركة معنا في البطولة قد جعلنا نعتاد على أجواء المستويات الفنية العالية والمهارات الكبيرة، ومشاركتي في البطولة التي تمتد حتى سبع سنوات جعلت من الخبرة والمهارة لدي ترتفع بشكل إيجابي ومع كل موسم.

حضر التكريم سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية وأحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.