الشارقة يكسب الأهلي البحريني في افتتاح «دولية اليد»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، افتتحت أول من أمس، النسخة السابعة من بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية لكرة اليد، التي تستمر حتى يوم 4 سبتمبر المقبل بنظام الدوري من دور واحد، ومع انطلاقة المنافسات، حقق فريق الشارقة صاحب الأرض والضيافة، فوزاً مهماً على فريق الأهلي البحريني بنتيجة 24/‏19، كما نجح فريق الأهلي المصري حامل لقب البطولة الأخيرة، من تحقيق فوز عريض، على حساب فريق الهدى السعودي 31/‏14.

حضور مميز

وجرى افتتاح البطولة، وسط حضور كبير، من القيادات الرياضية والجماهير، تقدمهم الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، و خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة، ومحمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد اليد، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفراس بن عبدالله آل محسن رئيس مجلس إدارة نادي الهدى، ومحمد الحصان رئيس اللجنة المنظمة، ونائبه سعيد مطر، بجانب حضور رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في البطولة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ومجلس إدارة نادي الشارقة وعلي الأميري مدير البطولة، وعدد كبير من ممثلي أندية الدولة.

ترحيب بالفرق

وألقى علي الأميري مدير البطولة كلمة، رحب فيها بكافة الفرق المشاركة في بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي ليشكل الافتتاح منصة رياضية تتواصل بزخمها وقوة الأندية المشاركة من هنا من إمارة الشارقة وتبرز ما قطعته الشارقة من مراحل في مسيرة تقدمها ونهضتها وإعلائها للرياضة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

أهمية البطولة

وأردف قائلاً: إن بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي التي تتواصل في دورتها السابعة تنعقد لتؤكد أهميتها وما تحمله في نفوسنا من وفاء لذكرى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن خالد القاسمي، كما تؤكد لما توليه إمارة الشارقة ممثلة بمجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الرياضي من اهتمام كبير بكافة الرياضات بما فيها لعبة كرة اليد التي لها مكانة على خارطة الرياضة الإماراتية.

تكريم

قبل بدء المباراة الثانية وفي لمسة وفاء رياضية، قام نادي الهدى السعودي، ممثلا في رئيس مجلس الإدارة فراس بن عبد الله آل محسن، بتكريم عمرو عبد الرحيم القليوبي اللاعب المصري المحترف بصفوف الفريق، تقديراً لعطاء والده الذي أسس لعبة كرة اليد في النادي، وأشرف على تدريب اللاعبين في النادي لسنوات طويلة.