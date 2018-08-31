تمهيدي سباقات هجن المرموم ينطلق الأحد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشهد ميدان المرموم لسباقات الهجن صباح الأحد المقبل انطلاقة «تمهيدي المرموم»، مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، لفئتي اللقايا والإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل التي تمتد حتى 21 أكتوبر المقبل، تأتي هذه المكرمة السخية التي حرص سموه على إقامتها سنوياً قبل بداية الموسم للارتقاء بهذه الرياضة التراثية العريقة، وتحفيز ملاك الهجن من خلال التسعيرات والجوائز العينية والنقدية التي تحضر طيلة أيام السباقات، إضافة إلى ما تحمله هذه الرياضة من السمات الطيبة التي تعزز التقارب والتآخي بين أبناء الوطن وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يتفاعلون مع هذا الموروث التاريخي، وعلى امتداد 5 جولات تتنافس المطايا في 258 شوطاً، بواقع 130 شوطاً لفئة اللقايا (شيوخ وجماعة)، و 128 شوطاً لفئة الإيذاع (شيوخ وجماعة)، وتقام السباقات على فترتين صباحية ومسائية.

وتدشن هجن أصحاب السمو الشيوخ، بعد غد تمهيدي المرموم مع الانطلاقة الأولى لسن اللقايا لمسافة 4 كم على مدار 14 شوطاً (8 بكار محليات ومهجنات، 6 جعدان محليات ومهجنات)، وتتواصل السباقات في اليوم الثاني لفئة الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 4 كم، وعلى مدى 14 شوطاً أيضاً، خصص اليوم الثالث لفئة اللقايا لهجن أبناء القبائل، و16 شوطاً، ويختتم الأسبوع الأول في يومه الرابع بـ 16 شوطاً لفئة الإيذاع لأبناء القبائل (8 بكار محليات ومهجنات، 8 جعدان محليات ومهجنـات).