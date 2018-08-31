«تنس دبي» تغازل فيدرر وديكوفيتش وسيلتش

المصدر: دبي- عدنان الغربي

بدأت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس استعداداتها مبكراً لاستقطاب أفضل نجوم الساحرة الصفراء في النسخة 27 التي تنطلق فبراير المقبل، ومن بين الأسماء البارزة التي بدأت اللجنة المنظمة في مغازلتهم، هم السويسري روجيه فيدرر المصنف الثاني عالمياً والصربي نوفاك ديكوفيتش المصنف 6 والكرواتي مارين سيليتش، من أجل تعزيز النجاحات السابقة للبطولة والحفاظ على مكانتها كواحدة من أفضل بطولات فئة 500 نقطة.

مفاوضات وتفاؤل

وكشف صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس، أن المفاوضات مع فيدرر وديوكوفيتش وسيلتش بلغت أشواطاً متقدمة، معرباً عن تفاؤله بمشاركة هذا الثلاثي في النسخة الجديدة التي تقام منافساتها فبراير المقبل، وقال: «فيدرر المطلوب رقم واحد من جماهير التنس، ومشاركته ستحقق نجاحاً إضافياً للبطولة»، لأنه النجم المدلل للبطولة وهو أحد أكثر اللاعبين حضوراً بدبي، ونأمل أن يوافق على المشاركة وتعزيز رقمه القياسي في التتويج باللقب بعدما حصل عليه 7 مرات، كما نحرص على مشاركة ديوكوفيتش وسيلتش لتدعيم وتقوية في البطولة.

صلاح تهلك: نركز على استقطاب المصنف الثاني

أهم التحديات

وصرح تهلك، أن أهم التحديات التي تواجهها بطولة سوق دبي الحرة للتنس هو الحفاظ على مكانتها العالمية وزيادة عدد المتفرجين خاصة في الأسبوع الأول، بما أن عدد الحضور الجماهيري لبطولة السيدات لم يرتقِ بعد إلى مستوى التطلعات رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة، وقال: يصل معدل الحضور الجماهيري لمباريات البطولة 100 ألف متفرج كل عام، بواقع 70 % للرجال و30 % لبطولة السيدات، ونحاول أن نرفع هذا المعدل إلى أكثر من 120 ألف متفرج في السنوات القليلة المقبلة خاصة أن كل الإمكانيات والخدمات متوفرة في ملاعب البطولة وعلى مستوى عالٍ جداً، وأضاف: الإقبال الجماهيري الضعيف على بطولة السيدات، مشكلة لا تقتصر فقط على دبي، بل حتى في بطولات الغراند سلام، لأن الأسماء الجديدة التي برزت على الساحة ما زالت غير معروفة لدى الجمهور.

حضور الاجتماع الدولي

وحرص تهلك على حضور منافسات بطولة أميركا المفتوحة المقامة حالياً بمدينة نيويورك بهدف الاستفادة من خبرة البطولات الكبرى (غراند سلام)، وتعزيز التعاون بينها وبين بطولة دبي المفتوحة التي تحظى بسمعة طيبة في العالم، كما حضر تهلك اجتماع الاتحاد الدولي للتنس الذي عقد بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأميركية الأسبوع قبل الماضي، باعتباره عضو المجلس الرياضي لرابطة الاتحاد الدولي لتنس السيدات.

وقال، إن اللعبة تواجه العديد من التحديات بعد التغييرات التي اعتمدها الاتحاد الدولي بخصوص بطولة كأس ديفيز التي ستقام نهائياتها في نهاية الموسم من كل عام بدءاً من العام المقبل، وتقف وراء هذه التعديلات الجديدة شركة كوزموس الاستثمارية، التي أسسها جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني، الذي تعهد بتقديم ثلاثة مليارات دولار للاتحاد الدولي للتنس لمدة 25 عاماً.

أوضح صلاح تهلك، أن بطولة السيدات التي تنطلق قبل أسبوع واحد من بطولة الرجال ستشهد بدورها مشاركة ما لا يقل عن 5 لاعبات من المصنفات العشر الأوائل على العالم وبعض الأسماء المعروفة الأخرى، مشيراً إلى أن الاستعدادات للنسخة 27 انطلقت منذ فترة طويلة بهدف الإعداد الجيد للحدث وضمان مشاركة أبرز النجوم في ظل المنافسة القوية من بطولة المكسيك المفتوحة التي تقام في الفترة نفسها.