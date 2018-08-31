«خليجية السلة» للناشئين تسدل الستار على النسخة 6

المصدر: دبي- ياسر قاسم

يسدل الستار اليوم في دبي على النسخة السادسة لبطولة الخليج للناشئين تحت 16 سنة المؤهلة لنهائيات آسيا بمشاركة 5 منتخبات بصالة نادي شباب الأهلي- فرع النهدة وأقيمت البطولة من مرحلة واحدة بعكس ما كان متبعاً في تصفيات الرجال والشباب على أن يتأهل الأول والثاني إلى نهائيات آسيا للناشئين، وضمن المنتخب السعودي أول بطاقتي التأهل فيما أصبحت البطاقة الثانية حائرة بين منتخبنا الوطني ونظيره البحريني.

وأمن رؤساء الوفود المشاركين في البطولة على أهمية التعاون والتنسيق مع الاتحاد العربي لكرة السلة، والاهتمام بالبطولات الخليجية في مختلف المراحل السنية، استجابة لمطالب اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، جاء ذلك خلال حفل الغداء الذي أقامه القرقاوي أول من أمس على شرف ضيوف البطولة ورؤساء الوفود المشاركين بمطعم «صمد» في مركز الغرير بديرة.