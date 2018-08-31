«عربي التنس» يدرس إقامة بطولة جديدة للرجال

المصدر: تونس - صالح قادري

اقترح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس الأرضي، إقامة بطولة عربية للرجال بجوائز مالية كبيرة، على غرار البطولة التي نظمها الاتحاد السعودي العام الماضي، التي شهدت مشاركة ابرز اللاعبين العرب، جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد العربي الذي انعقد أول من أمس في مدينة الحمامات التونسية، وعلى هامش استضافة المدينة للبطولة العربية للناشئين تحت 13و14 سنة، وترأس الاجتماع الشيخ أحمد الجابر العبد الله الجابر الصباح رئيس الاتحاد وحضره، سلمى المولهي نائبة رئيس الاتحاد، رئيسة الاتحاد التونسي للتنس، ورئيسة لجنة المرأة والرياضة بالاتحاد العربي، وتم خلال الاجتماع أيضاً، دراسة بعض المواضيع منها البطولة العربية للناشئين تحت 11 سنة وتم التدارس لتغيير بعض القوانين، كما تم التركيز على تطوير التنس النسائي في الوطن العربي، كما تم التباحث حول تركيز أكاديمية خاصة بالتنس العربي، وقد يكون مقرها في الكويت.