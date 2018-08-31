الزعابي: لا أعرف سبب خسارتي.. وحضرنا قبل يوم فقط من السباق

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

أوضح سعود الزعابي عداء منتخب الإمارات لألعاب القوى، الذي حل في المركز الخامس في سباق 800 متر والثامن في سباق 1500 متر بالأسياد، أنه حزين للخسارة التي تعرض لها خلال مشاركته في سباقي 800 متر و1500 متر ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في إندونيسيا كونه كان يتمنى تحقيق أرقام افضل ورفع علم بلده الإمارات عاليا في هذا المحفل الرياضي الكبير لاسيما أن حظوظه كانت كبيرة، مشيرا إلى أنه شارك في السباقين ولم يكن مرتاحا نفسيا على الرغم من أنه كان جاهزا لهذه المشاركة من خلال تدريبات مكثفة استمرت لنحو سنتين، لافتا إلى أنه لا يعرف سبب خسارته للسباقين، مؤكدا أنه بطبيعة الحال استفاد كثيرا من المشاركة في هذه الدورة، مشددا على أن طموحه تحقيق أرقام تؤهله للمشاركة في الأولمبياد.

وأضاف سعود الزعابي: «حظوظي كانت كبيرة في التأهل إلى المرحلة النهائية ولو كنت خضت السباق وأنا مرتاح لكنت قد تأهلت لكنني لم اشعر بالراحة النفسية أثناء السباق ولا أعرف السبب الذي حرمني من الجري أثناء السباق». كما كشف الزعابي عن أنهم تأخروا في الحضور إلى العاصمة الإندونيسية من أجل التعود على الأجواء والطقس قبل انطلاقة الدورة. مشيرا إلى أنهم حضروا الى جاكرتا قبل يوم واحد فقط من انطلاق سباق الـ 800 الذي شارك فيه.

أرقام

وطالب سعود الزعابي كلا من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد ألعاب القوى بمتابعة اللاعبين عن قرب ومحاولة التعرف على الظروف التي يعيشونها. وأضاف «الأرقام التي حققتها من قبل كانت تؤهلني للمرحلة النهائية في سباق 1500 متر»

وشدد الزعابي على أنه كلاعب ليس لديه إعذار في العمل من أجل رفع علم بلده عاليا، لافتا إلى أن الدولة لم تقصر في توفير الدعم لرياضيي الإمارات من أجل التمثيل المشرف لوطنهم في المحافل الرياضية المختلفة. مضيفاً، بالنسبة لنا كلاعبين فأننا نلعب من أجل رفع علم بلد الإمارات عاليا في المحافل الخارجية ومنصات التتويج.

وأوضح أتمنى على الجهات المعنية في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد ألعاب القوى متابعة اللاعبين والتعرف على ظروفهم وتهيئتهم نفسيا للمشاركات المختلفة.

وعما إذا كان شعر بالرهبة أو التوتر أتناء السباق، أوضح الزعابي: بالنسبة لي فانه لم تكن هناك أي رهبة أو خوف لأنني قد تجاوزت هذه المرحلة من خلال الخبرة التي اكتسبتها، مشيرا إلى أنها تعد المرحلة الأولى التي يشارك فيها في دورة الألعاب الآسيوية. مؤكداً أنه وقع في أخطاء خلال السباق فضلا عن مشاركته في السباق على الرغم من أنه كان مجهدا.