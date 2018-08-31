جاني: الميدالية 13 تؤكد تواصل الإنجازات

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

قال العميد «م» عبد الملك جاني، إن إحراز بطلنا فيكتور سكرتوف ميدالية برونزية، أمس، في بطولة الجودو، رقم 13 للإمارات في «الآسياد » يؤكد أن مسيرة الإنجازات في هذه النسخة متواصلة، ولن تتوقف وأن أبطال الإمارات يؤكدون أنهم على قدر الثقة والتحديات لرفع راية الإمارات عالية خفاقة في منصات التتويج.

وأهدى جاني الإنجاز الحالي والإنجازات السابقة للدولة منذ انطلاقة البطولة، حيث بلغت 13 ميدالية ملونة، وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وإلى جميع أبناء الإمارات، مؤكداً أن ميدالية الجودو لن تكون آخر الإنجازات في الاسياد.