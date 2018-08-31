فيكتور يُهدي الإمارات برونزية الجودو

المصدر: جاكرتا - عماد الدين إبراهيم

أهدى فيكتور سكرتوف لاعب منتخب الإمارات للجودو ، الميدالية البرونزية في وزن«73» كلغم إلى الإمارات بعد الفوز على نجم قرغيزستان بيكتور رسيمام خلال الجولة الحاسمة التي أقيمت أمس على صالة الجودو بإستاد غيلورا بونغ كارنو في العاصمة جاكرتا ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها إندونيسيا بمشاركة 45 دولة آسيوية، رافعا بذلك عدد الميداليات التي أحرزتها الإمارات في الدورة إلى 13 ميدالية منها 3 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات.

وكان فيكتور تأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية بعد فوزه بالعلامة الكاملة على كل من السعودي سليمان حمد والأوزبكي قاسيمنجون بوبوف، فيما خسر أمام الياباني شوهي اونو. وقدم فيكتور منذ البداية أداء مميزا وبدا مصمما على التفوق على منافسيه والوصول إلى النهائي والمنافسة على احدى الميداليات الملونة في هذه المسابقة.

وعبر فيكتور عن سعادته الكبيرة بإهداء الإمارات ميدالية برونزية في الجودو، معتبرا أن مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية يمثل بالنسبة له إعدادا جيدا للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة في الجودو.

حميد القطامي: رياضتنا تسير في الاتجاه الصحيح

وقال فيكتور سكرتوف عقب تتويجه رسميا بالميدالية البرونزية «سعادتي لا توصف بإحرازي ميدالية برونزية للإمارات وكنت أتطلع للفوز بالميدالية الذهبية أو الفضية لكن ظروف المنافسة لم تساعدني».

وأضاف «فخور بالفوز بميدالية في أول مشاركة لي في دورة الألعاب الآسيوية، إذ لم أشارك مع منتخب الإمارات في النسخة الماضية التي أقيمت في كوريا الجنوبية في العام 2014 نظرا لكوني لم أكن متواجدا وقتها مع المنتخب»

وكان منتخب الإمارات للجوجيتسو حصد 9 ميداليات فيما حصد لاعب منتخب الإمارات للدراجات المائية علي اللنجاوي ميداليتين إحداهما ذهبية والأخرى فضية، وفاز رامي منتخب الإمارات للرماية سيف بن فطيس المنصوري بالميدالية الفضية في رماية«الاسكيت». وأشار فيكتور الى أنه جاء الى إندونيسيا بإصرار كبير على تقديم مستوى مشرف في هذه الدورة وحصد ميدالية باسم الإمارات، مؤكدا أن روح الفريق الواحد التي اتسم بها أفراد منتخب الجودو كانت وراء هذا الإنجاز.

إنجاز

من جانبه، أكد معالي حميد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بان ما تحقق من انجاز في الجودو إضافة جديدة لسلسلة الإنجازات التي تحققت لرياضتنا خلال مشاركتها في النسخة الثامنة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، ومؤشر بان رياضتنا تسير في الاتجاه الصحيح، ويشكل مؤشرا مهما ورصيدا لبناء الخطط والاستراتيجيات المقبلة لأجل صناعة الأبطال وديمومة التميز والإنجازات في كافة المحافل والرياضات بشراكة متكاملة مع الهيئة العامة للرياضة، لتكون رياضة الامارات في قمة التنافسية مع الدول الأخرى في كل الألعاب.

وبارك معالي حميد القطامي عبر اتصال هاتفي لبطلنا فيكتور سكرتوف هذا الإنجاز، وهو يضاف لبقية الإنجازات التي باتت مصدر فخر وتشكل أرضية خصبة لبناء أجيال أخرى من الأبطال بروح التحدي وروح المنافسة وحصاد الميداليات، وبارك بالانجازل أفراد الوفد الإداري والرياضي ومثمنا الإنجاز الذي تحقق.

اتصال

على جانب آخر، اتصل محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو مهنئا البطل بالإنجاز ومتمنيا له التوفيق ومزيدا من التميز في كافة البطولات.

في حين، أكد إداري منتخب الجودو ناصر التميمي فرحتهم الكبيرة بفوز اللاعب فيكتور بالميدالية البرونزية معتبرا أن هذه الميدالية ستعطي الإمارات نقاطا إضافية للوجود في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في العام 2020، مشيراً إلى أنهم في الجودو سبق أن وعدوا بإحراز ميدالية وأوفوا بما وعدوا به من قبل.

وأضاف التميمي«كنا منذ البداية نتوقع تحقيق مثل هذا الإنجاز من خلال حصيد ميدالية ملونة في هذه الدورة وتعد هذه أول ميدالية للاعب فيكتور مع الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية».

واعتبر ناصر التميمي المستوى الفني بين فيكتور واللاعب الياباني شوهي أونو متقاربا، مشيرا إلى أن الخطأ في لعبة الجودو قد يحدث في أي لحظة.

وأشار ناصر التميمي، إلى أن المنتخب سيبدأ عقب الانتهاء من مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية، معسكرا داخليا في الإمارات لمدة 10 أيام استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للجودو.

وأكد مدرب منتخب الإمارات للجودو فاسيلي فولك أن فوز فيكتور سكرتوف بالميدالية البرونزية يعد إنجازا جديدا لرياضة الإمارات وللعبة الجودو، معتبرا أن هذا الفوز سيعطي دافعا معنويا كبيرا للاعبين توما سيرجيو وإيفان رومانيكو اللذين سيبدآن مشوارهما اليوم في هذه الدورة.

وأضاف فاسيلي : خططنا منذ البداية للظهور بصورة مشرفة في هذا الحدث، وكان طموحنا المنافسة القوية على الميداليات الملونة في وسعادتنا كبيرة بهذا الإنجاز الذي تحقق وأتمنى أن نواصل في تحقيق نتائج مشرفة تعكس الصورة المشرفة لرياضة الجودو في الإمارات.

ظهور

يستهل لاعبا منتخب الإمارات للجودو توما سيرجيو وإيفان رومانيكو، مشوارهما في دورة الألعاب الآسيوية اليوم، إذ سيشارك توما في وزن 90 كلغ، في حين سيشارك إيفان في وزن 100 كلغ، حيث يعوّل الجميع على توما وإيفان في حصد ميداليات جديدة للإمارات، لاسيما توما الذي سبق له الفوز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.