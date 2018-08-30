جوجيتسو «أبوظبي غراند سلام العالمية» 22 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الجوجيتسو، عن المرحلة الثانية من الجولة العالمية لبطولة أبوظبي غراند سلام، التي ستقام في لوس انجليس يوم 22 سبتمبر المقبل في مركز لوس انجليس للمؤتمرات، بجوائز نقدية تبلغ قيمتها 120 ألف دولار، وستكون المشاركة في البطولة مفتوحة لجميع الجنسيات، وسيتم إدراج أصحاب الميداليات في التصنيف العالمي للجوجيتسو، كما سيحصل اللاعبون الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز نقدية، وسيحصل المتسابقون المتميزون الفائزون بالمراكز الأولى على جوائز في نهاية الموسم وفقًا للتصنيف العالمي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، كما ستعقد النسخة الثانية من منافسات «ملك البساط» في 23 سبتمبر في مركز لوس أنجليس للمؤتمرات، وتشهد مشاركة أساطير رياضة الجوجيتسو مثل إيربرث سانتوس وريكاردو إي، وهي واحدة من أهم البطولات المرموقة في رياضة الجوجيتسو، التي عادة ما يتم عقدها في ثلاث فئات مختلفة للأوزان، ولكن في لوس أنجليس ستعقد البطولة لفئة الوزن الثقيل فقط.

جوائز ضخمة

وتقدر قيمة الجوائز النقدية التي سيتم منحها لأفضل عشرة متنافسين في قسم الوزن الثقيل بـ 42 ألف دولار، للأبطال الفائزين ببطولة ملك البساط، بحيث ينال صاحب المركز الأول 10 آلاف دولار، ويحصل الثاني على 6 آلاف دولار، والثالث 3 آلاف دولار، وهناك جائزة أفضل استسلام قدرها ألف دولار، وجائزة أفضل قتال تبلغ ألفي دولار، بخلاف كؤوس تذكارية للفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث.

تحطم الأرقام

وقال طارق البحري، مدير بطولة أبوظبي غراند سلام: إن الموسم الرابع من بطولة أبوظبي غراند سلام، ستحطم جميع الأرقام القياسية السابقة المسجلة في بطولة أبو ظبي غراند سلام التي أقيمت، حيث ترتفع الأرقام المسجلة في كل مرة من حدث لآخر، وهذا دليل على مدى ارتفاع مستوى هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم.

كما أننا متحمسون للغاية لجلب النسخة الثانية من العلامة التجارية لمنافسات ملك البساط إلى لوس أنجليس، حيث إن استجابة اللاعبين البارزين للتنافس في هذه البطولة كانت كبيرة، وأضاف البحري: أتقدم بخالص الشكر للشركات الراعية للبطولة، وكذلك جميع شركائنا من المحطات التلفزيونية البالغ عددها 26 محطة تلفزيونية، وخاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق جديدة مثل الهند ومنطقة البحر الكاريبي.

جوائز ونقاط

سيتم منح الميداليات للمراكز الثلاثة الأولى بكل فئة عمرية، في بطولة أبو ظبي غراند سلام، وتتراوح قيمة الجائزة المقدمة للفائزين من 500 إلى 2500 دولار في فئات متعددة، بما في ذلك فئات للصغار والبالغين والأساتذة، من حملة الأحزمة الزرقاء والأرجوانية والبنية والسوداء للرجال والنساء، وينال الفائز بالمركز الأول في فئات الوزن، 200 نقطة، ويحصل الثاني على 160 نقطة، والثالث 120 نقطة.