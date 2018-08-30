فرصة أخيرة لناشئي الإمارات والبحرين في «خليجي السلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

يدخل منتخبا الإمارات والبحرين لكرة السلة للناشئين في اختبار الفرصة الأخيرة للمنافسة على ثاني البطاقات المؤهلة إلى بطولة آسيا للعام المقبل، وذلك في المباراة التي تجمعهما في السابعة والربع مساء اليوم على صالة نادي شباب الأهلي-دبي لحساب الجولة الرابعة من البطولة الخليجية السادسة للناشئين تحت 16 سنة، التي تستضيفها دبي حتى غدٍ الجمعة، كما تشهد الجولة وفي الخامسة عصراً لقاء المنتخبين السعودي والعماني، في مباراة يسعى من خلالها السعوديون إلى مواصلة سلسلة انتصاراتهم وتأكيد أحقيتهم في انتزاع أولى بطاقتي التأهل إلى آسيا، فيما يطلبها العمانيون لضمان استمرار المنافسة على البطاقة الثانية، ويسعى منتخبا الإمارات والبحرين، إلى فض الشراكة على صعيد النقطة الثالثة والمركز الثاني، وتعويض خسارتيهما أمام السعودية التي تلقاها «الأبيض» في الافتتاح 41-61، قبل أن تتلقى البحرين أول من أمس، خسارتها أمام السعودية 58-69، بعد فوزها في البداية على عمان بنتيجة «85-49»، وحرص اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة على التوجه إلى غرفة اللاعبين بعد الفوز في المباراة الثانية أول من أمس، حيث قدم التهنئة للاعبين وللجهازين الإداري والفني على الأداء والفوز الكبير.

وقال القرقاوي إن المنتخب بحاجة إلى عمل أكبر من أجل التعود على اللعب الجماعي ورفع المهارات الفردية، وهذه الأمور تحتاج بالطبع إلى وقت، مشيراً إلى أن الاتحاد سينسق مع الأندية في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتعاقدات المدربين واختيار الخبراء القادرين على دعم المراحل السنية.