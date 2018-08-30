مباراتان في ثاني جولات دولية محمد بن خالد لليد

المصدر: فائز بجبوج - البيان الرياضي

تقام اليوم مباراتان لحساب الجولة الثانية في بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية الودية السابعة لكرة اليد، والتي يحتضنها نادي الشارقة حالياً وتستمر حتى 4 سبتمبر المقبل والمقامة تحت رعاية الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، حيث يلتقي في الخامسة والنصف من مساء اليوم فريقا الهدى السعودي مع الأهلي البحريني في مواجه خليجية على أرض الشارقة، وتعقبها في السابعة والنصف المواجهة الثانية والتي تجمع بين الملك الشرقاوي صاحب الأرض والضيافة مع سموحة المصري في مواجه ساخنة وتمثل الظهور الأول للفريق المصري في البطولة.

وتقام بنظام الدوري من دور واحد، والفريق الحاصل على أكثر عدد من النقاط، هو من سيتوج في النهاية باللقب.