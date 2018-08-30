بطولة أم القيوين للاستعراض الحر غداً

المصدر: أم القيوين - البيان الرياضي

تحت رعاية الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس نادي الإمارات موتوربلكس، تنطلق مساء غدٍ، بطولة أم القيوين للاستعراض الحر للسيارات على حلبة الاستعراض في نادي الإمارات موتوربلكس بأم القيوين، منظم الإمارات سباقات الاستعراض بهدف استقطاب الشباب من محبي رياضة الاستعراض بالسيارات لممارسة هوايتهم في مكان آمن تتوفر فيه شروط السلامة والأمان، وكانت البطولات السابقة شهدت مشاركة كبيرة من النجوم الاستعراض، أمتعت الجماهير الحاضره بقوة محركات السيارات المشاركة وقدرة المستعرضين على التحكم بالسيارات.

وستشهد البطولة ثلاث فئات هي: فئة السيارة الصالون، والفورويل تويوتا، والفورويل نيسان، وفي نهاية الجولة سيتم توزيع جوائز مالية وكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكل فئة.