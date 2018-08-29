نجوم «تي 20» للكريكت في افتتاح دوري أفغانستان بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أعلن كل من مجلس أفغانستان للكريكت وسنيكسر سبورتس عن إطلاق الموسم الافتتاحي لدوري أفغانستان الممتاز (APLT20) في الشارقة، وتم الكشف اليوم عن شعار البطولة والموعد الرسمي وفِرق اللاعبين المشاركين، كما أعلن أحدث عضو في بطولة تي 20 عن نظام اختيار اللاعبين المقرر أن يبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وسيشارك في دوري أفغانستان الممتاز، خمسة فِرق من خمس مناطق: كابل، وكانداهار، وننكرهار، وبكتيا، وبلخ، وتم تحديد موعد أول موسم للدوري ليبدأ في 5 أكتوبر المقبل، وينتهي في 23 من الشهر نفسه، وستتضمن هذه البطولة 23 مباراة من المقرر أن تُعقد في الشارقة، حيث تلقى مجلس أفغانستان للكريكت مصادقة مجلس الإمارات للكريكت على تنظيم البطولة في استاد الشارقة للكريكت.