استقبال حافل لـ«صقور الجوجيتسو» أبطال «الآسياد»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

حظيت بعثة منتخبنا الوطني للجوجيتسو، لدى وصولها أرض الوطن، قادمة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، باستقبال حافل، 5 نجوم، تقديراً وتكريماً لإنجازاتها الظافرة في دورة الألعاب الآسيوية، ولم تكن الورود التي وشحت صدور جميع أفراد البعثة المشاركة كافياً، بل إن السعادة كانت تضيء قاعة كبار الشخصيات بمطار أبوظبي الدولي مساء أول من أمس.

خاصة وأن «صقور الجوجيتسو» كانوا عند الوعد وحسن الظن بهم، بعد أن حققوا للدولة 9 ميداليات ملونة، منها ذهبيتان، و5 فضيات وبرونزيتان، واحتلوا صدارة المنتخبات العربية والخليجية المشاركة في الحدث القاري الكبير، وتقدم المستقبلون، الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، وعارف العواني رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ومسؤولو بعض الأندية، وأولياء الأمور.

دعم القيادة

وثمن الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، الإنجاز الكبير الذي تحقق، وقال إن وراءه دعماً سخياً من القيادة الرشيدة، وخاصة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وترجم هذه الرؤى اتحاد الإمارات للجوجيتسو، واصفاً ما تحقق من حصد 9 ميداليات ملونة في آسياد جاكرتا بالانجاز الكبير الذي تخلله جهد وعرق من جانب اللاعبين أنفسهم والأجهزة الفنية، وأضاف إن هذا الإنجاز قد رفع علم الدولة خارجياً في هذا المحفل القاري الكبير، وأن الجميع فخور بهذا الإنجاز، وأن علينا جميعاً أن نواصل العمل من أجل مزيد من التميز.

مشروع ضخم

ومن جانبه، أشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، بإنجازات منتخبنا الوطني للجوجيتسو، متقدماً بالتهنئة إلى قيادتنا الرشيدة، وبشكل خاص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف: اتحاد الجوجيتسو يمتلك مشروعاً ضخماً يحمل خططاً مدروسة لتمكين اللعبة على المستويين القاري والدولي برئاسة عبدالمنعم الهاشمي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وأن هذا العمل كلل مؤخراً بحصد 9 ميداليات في منافسة قارية صعبة، يجعلنا جميعاً فخورين بما تحقق، كما أننا نشد على أيدي أبنائنا في تحقيق المزيد من الإنجازات والسير قدماً في حصد المزيد من الذهب، ووجب أن نشيد بالجهود المبذولة من نادي بني ياس، الذي يمتلك فريقاً مميزاً من لاعبي الجوجيتسو.

يوم تاريخي

وبدوره، أكد عارف العواني رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على أن ما تحقق من انجاز بحصد 9 ميداليات ملونة يوم تاريخي للرياضة الإماراتية، وقد حسن من الترتيب العام للرياضات المشاركة في آسيا جاكرتا، وهذا ما انتظرناه وراهنا عليه، ولا شك أن هذا الإنجاز يدعونا أكثر إلى الاهتمام بالألعاب الفردية، والجوجيتسو دافع وحافز للألعاب الفردية الأخيرة للتحسن والتميز.

حديث آسيا

وأما يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، ومسؤول الأندية، قدم التهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإنجاز الذي تحقق كأول مشاركة لجوجيتسو الإمارات في آسياد جاكرتا، وان رؤى سموه هي الداعم الأول لتقدم رياضة النبلاء على المستويين القاري والعالمي، وهذا التميز يدفعنا إلى مزيد من العمل لتمكين عاصمة الجوجيتسو أبوظبي لنشر اللعبة في جميع الأحداث العالمية.

طموح بلا سقف

وأضاف: طموحنا في الاتحاد ليس له سقف برئاسة عبدالمنعم الهاشمي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وهذا الإنجاز يؤكد أن جوجتيسو الإمارات يسير على الطريق الصحيح وفق الخطط المنهجية المدروسة، ومتقدماً بالشكر إلى أعضاء اللجنة الأولمبية الإماراتية والذي كان تواجدهم أيضاً داعماً لبعثة الجوجيتسو في منافساتها الصعبة، ومشيراً إلى أننا فخورون بما تقدم حيث إن مشروع جوجيتسو الإمارات كان حديث كبار المسؤولين الآسيويين، حيث تمكن المشروع الإماراتي في خمس سنوات من إيجاد طفرة للعبة ليس فقط على المستوى المحلي بل القاري والدولي.

مهرة الهنائي: الإنجاز واكب الاحتفال بيوم المرأة

أهدت مهرة الهنائي بطلة منتخبنا الوطني، الميدالية الفضية التي توجت بها آسياد جاكرتا إلى الفتاة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مشيرة إلى أنها سعيدة بمواكبة حصولها على إنجاز جاكرتا في هذا اليوم الذي يكرس عمل وجهد المرأة، ومشيرة إلى أن فتاة الإمارات ترسم كل يوم لوحة إبداع، سواء في الجانب الرياضي أو غيره من المجالات تحت قيادة ودعم قيادتنا الرشيدة.

ومن جانبه تقدم صالح الهنائي والد مهرة بالشكر إلى قيادتنا الرشيدة التي دعمت الجانب الرياضي، وجعلت الفتاة جزءاً من هذه المنظومة الناجحة، ومشيراً إلى أنه كولي أمر تبنى مشروع مساندة ابنته منذ 2009، وأن أسرته بطبيعتها رياضية، حيث إن لديه أيضاً فتاتين: مها وهنا، وهما أيضاً لاعبتا جوجيتسو، مؤكداً على أهمية تشجيع الأسرة ويبقى الدور الأهم على عاتق اتحاد الجوجيتسو، الذي لم يتوان بصنع أجيال تحمل راية هذه الرياضة.

نواد: فخور بأول ذهبية

أكد بطل منتخبنا الوطني حمد نواد أن سعادته قد تضاعفت بتحقيقه أول ميدالية ذهبية خلال المشاركات في آسياد جاكرتا، ما كان «فال خير» على البعثة، وأنه سعيد كونه جزءاً مهماً من إنجازات بعثة الجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية، مشيراً إلى صعوبة منافساتها، وتحقيق ميدالية ليس بالأمر السهل، بل يحتاج إلى مستوى فني عالٍ مدعم بتدريبات وخطط فنية.

فيصل الكتبي:أشكر كل من أسهم في لوحة الإبداع

تقدم بطل منتخبنا الوطني فيصل الكتبي الحائز مؤخراً الميدالية الذهبية وزن 94 في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا، بالشكر إلى كل من ساند المهمة الوطنية لإنجاح بعثة الجوجيتسو، ما كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز، وقال الكتبي إن دعم ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضعت جوجيتسو الإمارات على الطريق الصحيح ليس فقط في هذه البطولة فحسب.

بل منذ نشأة الجوجيتسو الإماراتي، وهذه الرؤى والدعم من الأب الروحي للجوجيتسو، ترجمه الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي وفريق العمل المصاحب، ومؤكداً أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلف اللاعبين دائماً ليس فقط من اجل تحسين المستوى الفني، بل على المستوى الشخصي، فالجميع تكاتف كعادته من اجل تسهيل وإنجاح مهمة جوجيتسو الإمارات بتحقيق الإنجازات وحصد الميداليات في هذه البطولة القارية المهمة، التي تأتي في الترتيب الثاني بعد الأولمبياد.

حاملو راية المستقبل

وعن المستوى اللافت للجيل الجديد من الناشئين والشباب قال لا شك انهم أبطال وحاملو راية المستقبل، وهذه المجموعة الواعدة من شباب الإمارات يتمتعون بخبرات واسعة نتيجة المشاركات الواسعة في بطولات متعددة، بالإضافة إلى استفادتهم من خبرات اللاعبين الكبار، ومؤكداً على أهمية بذل الجهد من جانبهم وتطوير مستواهم لأنهم حاملو راية المستقبل، ونحن مطالبون كأجيال شابة أو فئات الكبار بتقديم الأفضل دائماً، ولا مجال للعودة إلى الوراء، والشعار المرفوع من جانب جوجيتسو الإمارات الانتقال من إنجاز إلى آخر عبر الأحداث الرياضية الكبيرة التي تنظم، وأوضح الكتبي بأن بعثة الجوجيتسو ستحصل على أسبوع راحة، على أن تعاود التدريبات وفق البرنامج الموضوع من الجهاز الفني، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

عمر الفضلي أصغر لاعب يعتلي منصة التتويج

يعتبر لاعب منتخبنا الوطني عمر الفضلي صاحب الحزام الأزرق وزن 62 أصغر لاعب يعتلي منصة التتويج في وزنه وهي المرة الثانية بعد بطولة الصالات للعام الماضي، وحصد الميدالية الفضية، وقال: استطعت أن أتغلب على التوتر نتيجة الزخم الجماهيري، وقد قمت بحركة خاطئة في نزال ما قبل النهائي أبعدني عن الميدالية الذهبية، ومشيراً إلى انه استوعب حصوله على المركز الثاني، ولديه رضاء بما قدم من جهد وتعب خلال التدريبات والمعسكر.

ولافتاً إلى أن الفضية لا شك في دورة الألعاب الآسيوية قد رفعت من سقف طموحاته، وستضعه على منصات التتويج في البطولات المقبلة، وأكد الفضلي أنه لا وقت للراحة، حيث قرر الاتحاد منح اللاعبين إجازة لمدة أسبوع وستعود التدريبات مرة أخرى، وفق البرنامج استعداداً لبطولة العالم المقبلة في السويد، وأهدى الفضلي الإنجاز إلى أسرته وجماهير الإمارات، ومؤكداً أن الجوجيتسو الإماراتي بات يحتل مساحة واسعة على خارطة اللعبة قارياً ودولياً.

إنجاز الكربي

ومن جانبه، أكد بطل منتخبنا الوطني طالب الكربي أن العمل والحلم لتحقيق انجاز في دورة الألعاب الآسيوية لم يكن وليداً للحظة بل امتد المشروع منذ 4 سنوات ماضية، وتحديداً في بطولة الألعاب الشاطئية 2014، حيث إن اتحاد الجوجيتسو طالبنا بالاستعداد لهذه البطولة القارية المهمة، وأضاف شمل الاستعداد تدريب وفق النظم العالمية تحت نخبة من المدربين العالميين، والمشاركة في بطولات خارجية لدعم المستوى، ومزيد من الاحتكاك الخارجي.

بالإضافة إلى برامج مدروسة ومعسكرات، ونحمد الله أن مجهودنا لم يضع وحققنا 9 ميداليات، كأول انجاز تاريخي في دورة الألعاب الآسيوية، وأكد الكربي أن طموحه كان الميدالية الذهبية، حتى انه بات حزيناً في هذا اليوم الذي ابتعد فيه عن الذهبية، ومشيراً إلى انه اجتهد قدر المستطاع، وفضية الآسياد أمر إيجابي ودافع لحصد الذهب في البطولات المقبلة، ومثمناً مجموع الميداليات العام البالغ ذهبيتين و5 فضيات و2 برونز لزملائه وهذا انجاز لا شك انه أثلج صدور الجميع.