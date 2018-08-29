عباس والزعابي يظهران في الوثب الثلاثي و1500 متر

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

يشارك محمد عباس عداء منتخب الإمارات لألعاب القوى في نهائي سباق الوثب الثلاثي اليوم على المضمار الرئيس بإستاد غيلورا بونغ كارنو في العاصمة الإندونيسية جاكرتا فيما يخوض زميله سعود الزعابي تحديا جديدا في سباق 1500 متر.

وكان كل من معيوف حسن وسعود الزعابي شاركا في سباق 800 متر، وحل معيوف في المركز السادس على مستوى الفرق والتاسع عشر في الترتيب العام وجاء سعود خامسا في ترتيب الفرق والتاسع عشر في الترتيب العام.

من جهته أكد معيوف حسن أنه كان يأمل في تحقيق نتيجة أفضل من كل تلك التي خرج بها في هذا المنافسة، مشيرا إلى أنه راض عن الأداء الذي قدمه كونه لاعباً في مجموعة تضم أبطالاً أقوياء، مؤكدا أن المشاركة في سباق 800 متر أمر جيد عليه كونه اعتاد المشاركة في سباقات 400 متر، مشددا على أهمية تطوير مستوياتهم من خلال التدريب المتواصل في المرحلة المقبلة.

وقال معيوف بالنسبة لي فإن هذه تعد أكبر دورة أشارك فيها وراض عن الأداء الذي قدمته ونطمح للمشاركة في الأولمبياد المقبل.

وكشف معيوف عن أنه مر بفترة إصابة لمدة شهر ما أثر بصورة سلبية على جاهزيته، وشدد على أهمية التحضير والتجهيز للمرحلة المقبلة.