منتخب الدراجات سادس آسيا

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

احتل منتخب الإمارات للدراجات الهوائية المركز السادس على مستوى آسيا رغم خسارته أمام اليابان في مسابقة المطاردة الفرقية أمس، فيما وصف مدرب المنتخب بدر ميرزا الرقم الذي حققه المنتخب وهو 4.15. بالإنجاز التاريخي، مؤكداً أنه راض عن أداء المنتخب وقال: سعادتي كبيرة بالرقم الجديد الذي حققه المنتخب.

وأضاف: رغم أن إعداد المنتخب لم يكن بالمستوى المطلوب إلا أن اللاعبين نجحوا في تحقيق رقم جديد ، ولم يستسلموا أمام منتخب قوي مثل اليابان

وأشار ميرزا إلى أنهم يعولون كثيراً على الدراج يوسف ميرزا في تحقيق إنجاز جديد للإمارات في سباق الأمونيوم، فيما سيشارك كل من يوسف ميرزا وأحمد المنصوري في سباق زوجي المادسون بعد غد.