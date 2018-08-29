بافان يتقدم 14 خطوة في غولف «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج الإيطالي أندريا بافان بلقب بطولة التشيك ماسترز للغولف، ليحجز مكانه ضمن قائمة أفضل 60 لاعباً هذا الموسم للعودة بعد غياب 5 سنوات للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للغولف «السباق إلى دبي»، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ونجح بافان الذي يعتبر من خريجي جولة التحدي الأوروبية، من حصد 195.830 نقطة بفضل فوزه بلقب بطولة التشيك ماسترز لينتقل من المركز 53 إلى المركز 39 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 729.611 نقطة لهذا الموسم.

تفوق بافان

وجاء فوز بافان بعد تفوقه على الإيرلندي بادريج هارينغتون، بعدما دخل اللاعبان الجولة الأخيرة متعادلين في صدارة الترتيب، وبدا أن الإيرلندي المخضرم كان متوجهاً إلى لقبه الأوروبي السادس عشر عندما تصدر البطولة بفارق ثلاث ضربات في أول تسع حفر، ولكنه تراجع عن الصدارة بفارق ضربتين بعد أن فقد تركيزه في آخر تسع حفر ليتقدم بافان ويخطف الصدارة ويحصد اللقب، وبحلوله بالمركز الثاني كسب هارينغتون، كسب نائب قائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر، 130.550 نقطة نقلته من المركز 204 إلى المركز 143 في ترتيب «السباق إلى دبي».

في حين حصل الماليزي جافين جرين على المركز الثالث ليكسب 73.555 نقطة مما جعله ينتقل من المركز 99 إلى المركز 80 هذا الموسم، ويقف البريطاني لي سلاتيري على حافة الظهور الثالث لبطولة جولة موانئ دبي العالمية -وظهوره لأول مرة منذ عام 2015- بعد أن شارك المركز الرابع مع الاسكتلندي سكوت جاميسون، وكسب كل منهما 54.285 نقطة، حيث انتقل سلايتر من المركز 50 إلى المركز 45 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 605.137 نقطة، بينما قفز جاميسون من المركز 128 إلى المركز 120.

صدارة ثابتة

يذكر أن المراكز الثلاثة الأولى في السباق إلى دبي بقيت من دون تغيير، حيث يحتل الإيطالي فرانشيسكو موليناري المركز الأول برصيد 4.635.909 نقاط، ويحل باتريك ريد في المركز الثاني بمجموع 3.057.948 نقطة، وما زال بطل «السباق إلى دبي»، الإنجليزي تومي فليتوود، في المركز الثالث بمجموع 2.805.042 نقطة.