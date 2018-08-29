فريق الإمارات يتألق في جولة إسبانيا

المصدر: إسبانيا - البيان الرياضي

شارك فريق الإمارات في مرحلة سباقات الطرق الثانية ضمن جولة إسبانيا لهذا العام، حيث قدم الفريق أداءً مميزاً، وخاصة الدراج الإيطالي المتخصص بسباقات السرعة سيموني كونسوني، الذي شارك في سباق السرعة النهائي بعد نحو خمس ساعات من خوض السباق، واستطاع احتلال مركز جيد وقدم أداءً قوياً خلال آخر 200م من السباق إلى جانب بعض أفضل الدراجين السريعين في العالم.

وتمكن في النهاية من احتلال المركز الخامس، كما واصل الدراج فابيو آرو تقديم أداء جيد، وتمكن من اجتياز خط النهاية بعد الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة ليعزز مركزه في التصنيف العام ويحتل المركز الثامن عشر، وامتد مسار المرحلة على طول 178.2 كم من بلدة ميخاس الساحلية وصولاً إلى بلدة ألاورين دي لا توري، وهو مسار يناسب الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة على الرغم من أنه يتضمن مسافة تسلق من التصنيف الأول ومسافة تسلق من التصنيف الثاني في كل من بويرتو ديل مادرونو وبوريتو فينتو على التوالي.

وقد كانت وتيرة السباق سريعة طوال المرحلة، ولم يستطع الدراجون الذي شكلوا مجموعة منفصلة في وقت مبكر من السباق الانطلاق بعيداً سوى لفترة وجيزة، قبل أن يضطروا إلى التراجع في آخر 10 كم من السباق، الأمر الذي مكّن الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة ضمن المجموعة من التنافس على مراكز منصة التتويج، وقد فاز البطل الإيطالي الحالي إيليا فيفياني من فريق كويك ستيب فلورز بهذه المرحلة.