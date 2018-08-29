دولية الشارقة السابعة لليد تفتتح اليوم

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

توقد مساء اليوم شعلة النسخة السابعة لبطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية السابعة لكرة اليد، التي يستضيفها نادي الشارقة للمرة الأولى بعد الإعلان عن الكيان الجديد الذي جمع الشارقة والشعب السابق الذي أطلقها بنسختها الأولى عام 2010، وتقام البطولة تحت رعاية الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي بالشارقة، وتنظمها شركة أجاكس الرياضية، ومن المتوقع حضور العديد من المسؤولين وممثلي هيئة الرياضة والأولمبية ومجلس الشارقة الرياضي واتحاد كرة اليد ورئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة ورؤساء البعثات والوفود المشاركة في البطولة.

وتشهد جولة اليوم مباراتين، وستكون ضربة البداية اليوم بلقاء الافتتاح، والذي سيجمع بين الأهلي المصري حامل اللقب مع الهدى السعودي، ويعقبها حفل الافتتاح الرسمي للبطولة، الذي سيكون مبسطاً يشمل بعض الفقرات الفلكلورية إلى جانب عرض فيلم وثائقي عن مسيرة البطولة، ومن ثم المباراة الثانية يلتقي فيها الشارقة صاحب الأرض والضيافة مع الأهلي البحريني.

وفي مفاجأة اللحظات الأخيرة اعتذر فريق النجمة الساحلي التونسي عن عدم المشاركة والحضور لأسباب قاهرة، وبذلك يقتصر عدد الأندية المشاركة على خمسة وهي: الأهلي البحريني والهدى السعودي والأهلي وسموحة المصريان إلى جانب فريق الشارقة مستضيف البطولة، وتقيم جميع الفرق في فندق هوليداي ان انترناشيونال الشارقة.