قرعة متفاوتة القوة لطائرة كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أسفرت قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للطائرة رجال للموسم الرياضي الجديد 2018-2019، التي أجريت مساء أول من أمس، في مقر اتحاد الكرة الطائرة بدبي، عن مجموعتين غير متوازنتين في القوة بين الفرق العشرة المشاركة في البطولة، التي لم يتحدد بعد موعد انطلاق مبارياتها، وجاء بني ياس بطل الدوري العام للطائرة رجال في الموسم الماضي، على رأس مجموعة صعبة، يتأهل الفائز من مبارياتها التي تقام بنظام خروج الخاسر، إلى المباراة النهائية، بينما جاء العين حامل لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للطائرة، على رأس المجموعة الثانية الأسهل نسبياً، وتأهل كل من الفريقين إلى دور الثمانية مباشرة، بعدما جنبتهما القرعة مواجهة أي منافسين.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد، يوم 14 سبتمبر المقبل، بمباريات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، الذي يحمل العين لقبه، ويتوقع الكثيرون، ارتفاعاً في قوة وإثارة مسابقات الرجال في الموسم المقبل، مع ارتفاع عدد الأندية المتنافسة على ألقاب المسابقات الثلاث.

مواجهات الكأس

ويلتقي بني ياس في دور الثمانية، مع شباب الأهلي دبي، الذي جنبته القرعة أيضاً خوض مواجهات في الدور الأول، وكذلك الظفرة، الذي ينتظر في دور الثمانية، الفائز من مباراة الوصل مع الجزيرة، وأما العين، فيلتقي في دور الثمانية، حتا وصيف كأس صاحب السمو رئيس الدولة للطائرة، الذي جنبته القرعة أيضاً، خوض مباريات في الدور الأول، وكذلك الوحدة الذي ينتظر في دور الثمانية، الفائز من مباراة النصر مع عجمان، وستكون مواجهة العين وحتا في بداية المسابقة الغالية على الجميع، تكراراً لنهائي المسابقة نفسها الموسم الماضي، الذي تمكن العين خلالها من حسم لقبه الثاني، بعدما افتتح الموسم الأخير، بالفوز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة.

قرعة الدوري

فيما أجريت أيضاً أول من أمس، قرعة مسابقة الدوري العام للرجال، بحضور يوسف الملا رئيس اتحاد الكرة الطائرة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي الأندية العشرة، إذ ترتفع مجدداً عدد الأندية المشاركة في مسابقات الرجال في الموسم المقبل، بعد دخول الظفرة منافساً للأندية التسعة التي تنافست في الموسم الماضي، وأسفرت قرعة الدوري الذي ينطلق يوم 23 بدلاً من 16 نوفمبر المقبل، لظروف مشاركة منتخبنا الوطني الأول في البطولة العربية المقررة خلال أكتوبر المقبل، عن بدء بني ياس لمشوار الدفاع عن اللقب، أمام ضيفه الوحدة في الجولة الأولى للمسابقة، بينما يلتقي العين مع ضيفه عجمان، شباب الأهلي دبي مع حتا، والجزيرة مع النصر، وبني ياس مع الوحدة، والوصل مع الظفرة.