منتخب الرجبي إلى إندونيسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادرت بعثة منتخب الإمارات للرجبي الى إندونيسيا للمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا، وهي المرة الأولى لمشاركة رجبي الإمارات في «الآسياد»، ويترأس البعثة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد، وتضم كلا من فيصل عبدالعزيز الزرعوني نائب الرئيس، وقيس عبدالله الظالعي الأمين العام، ومحمد شاكر مدير المنتخبات، ويوسف شاكر مساعد المدرب، والمدرب ابولو بيرليني و12 لاعباً هم: حسن النوبي، وليد سالم، سعيد المهيري، ماجد البلوشي، أحمد موسى، يوسف لشكري، أحمد الصرفي، عبدالله المرزوقي، محمد النعيمي، علي الصريدي، محمد الشامسي، راشد المرزوقي.

وكان المنتخب اجرى خلال الأيام الماضية تدريبات مكثفة داخل الدولة، نظراً لعدم تمكن المنتخب من إقامة معسكر خارجية