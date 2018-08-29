الإمارات والبحرين تتصدران قائمة الميداليات العربية

تصدرت كل من الإمارات والبحرين ترتيب قائمة الدول العربية الأكثر حصداً للميداليات الملونة في دورة الألعاب الأسيوية برصيد 12 ميدالية وتأتي الأردن في المركز الثاني برصيد 11 ميدالية ولبنان 4 ميداليات وكل من السعودية والكويت 3 ميداليات والعراق ميداليتين ثم سوريا ميدالية واحدة.

وعلى صعيد ترتيب الدول الآسيوية فإن كلاً من الإمارات والبحرين تحلان في المركز 18 من جانب آخر لاتزال الصين تواصل تصدرها لقائمة الميداليات برصيد 193 ميدالية وتأتي اليابان في المرتبة الثانية برصيد 137 ميدالية ثم كوريا الجنوبية برصيد 112 ميدالية وإندونيسيا في المركز الرابع برصيد 70 ميدالية تليها تايلاند برصيد 52 ميدالية.