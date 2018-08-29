البحرين تواصل تألقها في «خليجي السلة» للناشئين

المصدر: دبي - ياسر قاسم

واصل المنتخب البحريني تألقه في البطولة الخليجية السادسة لكرة السلة لمنتخبات الناشئين تحت 16 عاماً، المؤهلة للبطولة الآسيوية العام المقبل، بعدما حقق فوزاً عريضاً على نظيره العماني مساء أول من أمس، بفارق 36 نقطة وبنتيجة 85-49، في المباراة التي جمعتهما بصالة نادي شباب الأهلي-دبي، ضمن الجولة الثانية.

وأكد المنتخب البحريني حظوظه كأقوى المرشحين للقب بجانب السعودية التي فازت في الجولة الافتتاحية على منتخبنا 61-41، خصوصاً أن البحرينيين كانوا الأفضل في طرف مباراتهم أمام عمان، من خلال نتائج المراحل الثلاث الأولى بواقع 23-14 و27-14 و23-6، وتستأنف المباريات غداً، بلقائي عمان والسعودية، والإمارات والبحرين، ويتأهل الأول والثاني لنهائيات آسيا.