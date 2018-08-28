6 تجارب لناشئي اليد في معسكر مقدونيا استعداداً للآسيوية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد، إلى مقدونيا، لدخول معسكر إعدادي، يمتد حتى 10 سبتمبر المقبل، في إطار مراحل إعداد الأبيض الناشيء للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين التي تستضيفها الأردن من 14 - 24 سبتمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم 2019، ويرأس البعثة في معسكر مقدونيا، محمد عبدالله شريف نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، وتضم الجهاز الفني المكون من المدرب الوطني قاسم عاشور، ومساعد المدرب إبراهيم الأميري، والإداري جمال أحمد، إلى جانب 20 لاعباً، وأكد محمد عبد الله شريف نائب رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، إن معسكر مقدونيا يمثل محطة إعداد هامة للأبيض الصغير واستكمالاً لخطة إعداد طويلة امتدت منذ مايو الماضي.

وقال شريف: اتحاد اللعبة كان حريصاً على التدرج في مراحل الإعداد التي تضمنت خمسة تجمعات داخلية، بجانب معسكر خارجي قصير أقيم في سلطنة عمان قبيل إجازة عيد الأضحى تخلله تجربتان وديتان مع منتخب السلطنة.

وأضاف: يتضمن معسكر مقدونيا 6 تجارب ودية تهدف إلى بلوغ لاعبي الأبيض الجاهزية المطلوبة قبيل التوجه إلى البطولة الآسيوية، خصوصاً أن المنتخب سيواجه في بطولة الأردن ثلاثة منتخبات مصنفة ضمن المراكز الأربعة الأولى على صعيد قارة آسيا، بعد أن وضعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب اليابان وإيران والدولة المجاورة.

وتابع: يحرص اتحاد اللعبة على توفير كافة متطلبات النجاح لهذه المجموعة من اللاعبين التي تمثل مستقبل كرة اليد الإماراتية، ونتطلع إلى تحقيق الفائدة القصوى من المعسكر المقدوني بطموح المنافسة في البطولة الآسيوية والسعي إلى بلوغ نهائيات كأس العالم 2019.