«الجودو» تصل جاكرتا وتستعد للمنافسات

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

وصلت إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا مساء أمس بعثة منتخب الإمارات للجودو استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في إندونيسيا ومن المقرر أن يجري المنتخب أول تدريباته اليوم بهدف التعود على الطقس والأجواء في إندونيسيا، وذلك قبل البدء في خوض غمار المنافسات الرسمية في الدورة.

تضم بعثة منتخب الجودو اللاعب توما سيرجيو صاحب الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في 2016 بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إلى جانب اللاعبين إيفان رومارينكو وفيكتور سكرتوف إضافة للجهاز الإداري والفني. وتعول الأوساط الرياضية على أبطال منتخب الجودو في حصد المزيد من الميداليات الملونة للإمارات في هذه الدورة.

على جانب آخر، أكد أحمد الطيب مدير الوفد الرياضــي، أن الميداليات التي حققـــتها بعــثة الإمـــارات المشــاركة في الدورة جاءت بفضل الدعم الكبير الذي وجدته من القــيادة الرشيدة، موضحاً أن المــيـداليات الملونة التي حقــــقتها الجوجيتسو جاءت نتيجة الدعم الكـــبير الذي تحظى به هذه اللعبة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.