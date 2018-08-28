فرسان الإمارات يبحثون عن التعويض في «قفز الحواجز»

المصدر: جاكرتا - عماد الدين إبراهيم

دشن منتخب الإمارات للفروسية مشاركته في مسابقة قفز الحواجز التي أقيمت صباح أمس بمركز العاصمة الإندونيسية جاكرتا للفروسية، إذ حل المنتخب في المركز الرابع في ترتيب الفرق، وسيبحث المنتخب عن التعويض في الجولات النهائية لمنافسات الفرق التي ستجرى اليوم ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية في نسختها الـ 18 التي تستمر حتى الثالث من الشهر المقبل، وقد أكمل فرسان الإمارات جاهزيتهم من الجوانب كافة لتحقيق نتيجة مشرفة ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية للإمارات في الدورة بعدما حصد أبطال الإمارات حتى الآن 12 ميدالية ملونة.

وكانت الفارسة البطلة الشيخة لطيفة آل مكتوم، قد استهلت مشاركتها بأداء قوي حفز بقية الفرسان على المضي قدما في تحقيق أفضل الأزمان في إطار الفريق الواحد رغم قوة المنافسة، وسيتطلع اليوم إلى تعويض فارق جولة أمس حيث تقام اليوم فعاليات جولات النهائي لمنافسة الفرق. وسيشارك منتخب الإمارات للفروسية في الدورة بقيادة الفارسة الشيخة لطيفة آل مكتوم بجانب نادية تريم وحمد الكربي ومحمد الرميثي.

حافز

من جانبها، وصفت نادية تريم فارسة منتخب الإمارات، نتائجهم كفريق في اليوم الأول لمسابقة قفز الحواجز بالجيدة، وتعطيهم دافعا وحافزا لمضاعفة الجهود في جولتي اليوم التي تعتبر الأهم في مسيرة التميز وتحقيق نتائج فرقية تضعهم مع قائمة التنافس الأخيرة بأريحية، لافتة إلى أن إحرازهم للمركز الرابع في الترتيب العام كفريق يمكن تحسينه لأن الفارق بينهم وبين الفريق الذي يحتل المركز الأول ليس شاسعا. وأضافت نادية تريم في تصريحات صحافية «خيول الإمارات عانت كثيراً من تغير الطقس ما بين أوروبا وإندونيسيا لكن بمرور الوقت يتحسن الأداء إلى الأفضل». كما أعربت عن ارتياحها الكامل للتنظيم من حيث إدارة الجولات او التدريبات حيث تم التحضير لها جيداً.

استراتيجية

بدوره، كشف الفارس حمد الكربي عن أن أسباب حلول منتخب الإمارات في المركز الرابع، أوضح أن القرعة أوقعت الفريق في بداية القائمة وهو الأمر الذي وضعهم أمام خيارات صعبة في تحديد السرعة التي ينطلقون بها في أداء القفزات بعكس الفرسان الذين كان ترتيبهم في وسط او آخر القائمة، فكانت خياراتهم واضحة في تحديد استراتيجيات القفز والسرعة لأنهم غامروا بزيادة سرعاتهم لأجل التفوق على النتائج التي سجلها من قبلهم، وهو ما حدث مع الفارسة الشيخة لطيفة آل مكتوم، التي أحرزت زمناً جيداً لكن من جاء بعدها عمل على زيادة سرعته وتعديها في الترتيب العام وهذه سلبيات أن تبدأ في أول القائمة.

وأضاف حمد الكربي: رغم سوء الطالع مع قرعة تحديد المراكز إلا أنهم نجحوا في الحفاظ على مواقع جيدة كأفراد ولم يخرجوا عن الخمس عشرة الأوائل وهو أمر جيد يساعدهم على تحسين ترتيبهم في جولات اليوم النهائية الحاسمة في الفرق، موضحاً أن من مزايا جولات اليوم أنها ستقام بارتفاعات متر و45 سم إلى متر و 50 سم أي بنسبة اعلى من ارتفاعات جولات الأمس وهو أمر تنافسي جيد.

ارتياح

بدوره، أعرب الفارس محمد الرميثي عن ارتياحه الكامل لنتيجة المنتخب أمس، مشيرا إلى أن احتلال المركز الرابع لا يعني الخروج من حلبة المنافسة، إذ تبقى من المنافسة جولتان يمكن التعويض فيهما اليوم، مؤكدا جاهزيتهم لتقديم أفضل مما قدموه في جولة أمس الافتتاحية التي تحفل بالمفاجأة، لكن في جولتي اليوم تكون الرؤية واضحة. كما اكد الفارس الرميثي، أنهم سيؤدون جولات اليوم كفريق بنفس الترتيب الذي دخلوا به جولة أمس وستكون الشيخة لطيفة آل مكتوم الثالثة في الأداء، وكذلك ترتيب بقية الفرسان وهو الأمر الذي يجعل رؤيتهم واضحة وهو تسجيل اعلى رقم لأن الخيول جاهزة ويمكن تقديم أفضل من أدائها في جولات أمس.

حضور

حضرت بعثة منتخب الفروسية في وقت مبكر إلى العاصمة جاكرتا من أجل إدخال الخيول في أجواء وطقس إندونيسيا الحار، ضم الوفد إلى جانب الفرسان كلاً من: عمران العويس، محمد الناخي، الدكتور علي الطويسي، حسام زمبيت، كارل، وليام، اندري هيلر، رمزي الدهامي.