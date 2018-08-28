4 أيام على غلق باب الترشح لجائزة الإبداع

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يتواصل العد التنازلي لاستلام ملفات الترشح للدورة العاشرة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الأكبر من نوعها على مستوى عدد الفئات وقيمة الجوائز، والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي، ويتبقى على موعد غلق باب الترشح منتصف ليلة 31 أغسطس بتوقيت الإمارات، 4 أيام فقط.

ولا يزال بإمكان الرياضيين الأفراد والمؤسسات التسجيل للمشاركة في الدورة العاشرة خلال الفترة المتبقية، من خلال البوابة الذكية للجائزة «mbrawards»، التي تتيح تقديم الملفات إلكترونياً وبطريقة سهلة، إذ يمكن الترشح من داخل الدولة وخارجها التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للجائزة اللذين يسهلان عملية الترشح وتحميل الملفات والوثائق المطلوبة، من خلال الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية الذكية، كما يتيحان التواصل مع فريق عمل الجائزة للحصول على الدعم التقني أو الإجابة عن جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الترشح.

ملفات الترشح

وتسلمت الأمانة العامة للجائزة خلال الفترة الماضية العشرات من ملفات الترشح في جميع الفئات التي تضمها الجائزة، وهي: الإبداع الفردي والجماعي والمؤسسي، وكذلك فئة الناشئين، من دولة الإمارات والوطن العربي، والاتحادات الدولية، حيث ستكون نوعية ومستوى وتفرد الإنجاز الرياضي الفردي والجماعي العامل الأساسي في الفئات الفردية والجماعية على المستويين الإماراتي والعربي.

فيما يعتمد الفوز في فئة الإبداع المؤسسي على ما قامت به المؤسسة الرياضية في مجال محور التنافس المؤسسي في الدورة العاشرة على جميع المستويات المحلي والعربي والدولي، وهو تمكين الشباب في الرياضة، حيث سيتم تكريم المؤسسة الرياضية صاحبة أفضل المبادرات في هذا المجال المهم والحيوي.

فترة الإنجاز

وكان مجلس الأمناء قد حدد فترة الإنجاز المرشح للتنافس على فئات الدورة العاشرة، حيث يجب أن يكون الإنجاز الفردي والجماعي والمؤسسي، قد تحقق خلال الفترة من 1 سبتمبر 2017، لغاية 31 أغسطس 2018، فيما يمكن للمجلس منح جوائز تقديرية لشخصيات حققت إنجازات إبداعية بغض النظر عن فترة تحقيق الإنجاز.

فيما يستمر التصويت الجماهيري لفئة الناشئين حتى نهاية العام الجاري ليكون لنتائج التصويت وزن إلى جانب قرار لجنة التحكيم لتحديد الفائزين في الفئة التي استحدثتها الجائزة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، ويتم تكريم 6 ناشئين مبدعين سنوياً.

اختيار

تواصل الجائزة حالياً، اختيار أعضاء فريق التحكيم من المختصين في جميع مجالات العمل الرياضي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الدول العربية والأجنبية للقيام بأعمال التحكيم عن بعد مباشرة بعد الانتهاء من عملية فرز ملفات الترشح.

وذلك خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بحيث لا يقوم أي محكم بتحكيم ملف لمرشح من نفس دولة المحكم، وذلك لضمان الشفافية والحيادية في عملية التحكيم، فيما سيتم يوم 27 نوفمبر المقبل الإعلان عن الفائزين في جميع الفئات التنافسية والتقديرية، الذين سيتم تكريمهم في شهر يناير 2019.