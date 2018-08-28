6 أندية في «دولية الشارقة لليد» والانطلاقة غداً

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

أعلن نادي الشارقة، عن جاهزيته لاستضافة بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية السابعة لكرة اليد 2018، والتي تنطلق منافساتها غداً، وتستمر حتى 4 سبتمبر المقبل، والمقامة تحت رعاية الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي بالشارقة.

وتشهد البطولة مشاركة 6 أندية خليجية وعربية، وهي الأهلي المصري حامل لقب نسخة العام الماضي، ومواطنه سموحة، والنجم الساحلي التونسي، والأهلي البحريني، والهدى السعودي، والشارقة المنظم والمستضيف.

وأكد محمد عبيد الحصان رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة رئيس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، جاهزية قلعة النادي لهذا الحدث الكبير وقال: إن بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية الودية تعني الكثير لكل الرياضيين في الإمارة الباسمة.

فهي تحمل اسماً عزيزاً وغالياً على الجميع، ويفتتح الشارقة مبارياته بمواجهة الأهلي البحريني غداً، ثم يلتقي النجم الساحلي في ثاني أيام البطولة، وبعدها يخوض اللقاء الثالث أمام الهدى السعودي أول سبتمبر، ثم يقابل الأهلي المصري في اليوم التالي، قبل أن يختتم لقاءاته بمباراة سموحة المصري 4 سبتمبر المقبل، وتحتضن الصالة البيضاء بالنادي جميع مباريات البطولة، التي ستلعب بنظام الدوري من دور واحد.

وتتساوى 3 أندية في عدد مرات الفوز باللقب مرتين لكل منهم، يتقدمهم نادي الشارقة بطل أول نسخة وحقق ثاني ألقابه 2014، ويملك الزمالك المصري لقبين في نسختين متتاليتين 2015 و2016، ويدخل الأهلي المصري هذه النسخة وهو حامل اللقب العام الماضي 2017، إضافة لفوزه بكأس النسخة الثانية عام 2012.