خسارة ثقيلة للناشئين في «خليجي السلة»

المصدر: دبي- ياسر قاسم

خسر منتخبنا الوطني للناشئين بنتيجة كبيرة في بداية مشواره للنسخة السادسة لبطولة الخليج التي انطلقت في دبي مساء أول من أمس حيث خسر من نظيره السعودي بفارق 20 نقطة «41-61»، على صالة نادي شباب الأهلي دبي، ووضحت أفضلية الأخضر السعودي طيلة مراحل المباراة، بعد أن نجح في استثمار الأخطاء الكثيرة التي وقع بها لاعبو المنتخب الوطني ومنها إهدار تسع رميات حرة و11 رمية ثلاثية، مما أدى لنيل السعوديين الأفضلية المطلقة في المراحل الثلاث الأولى «17-9 و17-7 و16-9»، واكتفى المنتخب بأفضلية في الفترة الأخيرة «16-11».

نقد

وانتقد اللواء «م» اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة نهج أنديتنا بشأن المراحل السنية والتركيز فقط على الفريق الأول سعياً وراء الشهرة وإحراز البطولات مع أن المراحل السنية هي الأساس والرافد الأساسي للفريق الأول وقال القرقاوي إن منتخب الناشئين الحالي لا يضم أي لاعب من ناديي الأهلي والشباب أصحاب الإنجازات والبطولات، مشيراً إلى أنهم كاتحاد لم يقصروا في إعداد الفريق وتم الصرف عليه بأكثر من إمكانيات الاتحاد لكي يستعد جيدا للتصفيات لافتاً إلى أن هذه المشكلة التي تواجه المراحل السنية ستظل قائمة إذا لم تغير الأندية نهجها الحالي.

ارتباك

ومن جهته عزى المدير الفني للمنتخبات الوطنية د.منير بن الحبيب الخسارة الثقيلة للمنتخب الوطني إلى عامل الرهبة لكونها المباراة الرسمية الأولى التي تخوضها هذه المجموعة من اللاعبين، وقال بن الحبيب: هذه المجموعة من اللاعبين تملك مقومات أكثر بكثير من تلك الصورة التي بدا عليها المنتخب في المباراة الافتتاحية أمام السعودية، إلا أن عامل الرهبة والخوف كان وراء ارتكاب لاعبي الأبيض لأخطاء كثيرة سواء على الناحية الدفاعية أو الهجومية.

وأضاف: علينا أن نكون واقعيين على صعيد الحظوظ والمنافسة على بطاقتي التأهل إلى آسيا التي ستمنح لبطل ووصيف هذه البطولة، خصوصاً أن المنتخبين السعودي والبحريني هما المرشحان الأوفر حظاً لامتلاكهما مجموعة مميزة من اللاعبين، وبقية المنتخبات تبحث عن المركز الثالث.

رعاية

أعلنت اللجنة التنظيمية الخليجية برئاسة عبداللطيف الفردان، عن توقيع حق رعاية مع شركة أجاكس لتنظيم الفعاليات وذلك على هامش بطولة الخليج للناشئين المقامة حالياً على صالة نادي شباب الأهلي دبي، حيث قام سالم المطوع الأمين العام للجنة وبحضور الفردان بتوقيع عقد الرعاية مع محمد سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة أجاكس، وأكد الفردان أن حق الرعاية يستمر حتى نهاية 2019، وسترعى خلالها أجاكس بطولات الخليج الحالية للناشئين والمؤهلة لأمم آسيا، وبطولة الأندية في مسقط وبطولتي منتخبات الشباب والرجال.