منتخب الدراجات إلى دور ثمانية «المضمار»

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

تأهل منتخب الإمارات للدراجات إلى دور الثمانية في مسابقة المضمار بدورة الألعاب الآسيوية، بزمن قدره 4.20.084 دقائق بعدما حل في المركز الثامن في ترتيب المنتخبات المشاركة بعد منافسة قوية وشرسة خلال السباق الذي أقيم على المضمار الرئيس في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث خاض المنتخب السباق بالدراجين يوسف ميرزا وأحمد المنصوري ومحمد المنصوري ومحمد المروي، وسيواجه منتخبنا اليوم منتخب اليابان في جولة حاسمة لتحسين أرقامه في هذه الدورة طمعا في التأهل الى المرحلة المقبلة من المسابقة.

فيما حل المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الأول بزمن قدره 3.56.246 دقائق، وجاء منتخب هونغ كونغ في المركز الثاني والوصيف، وكازاخستان ثالثاً، والصين رابعاً، واليابان في المركز الخامس، وماليزيا سادساً، وتايلاند سابعاً.

من جهته، أكد بدر ميرزا مدرب المنتخب، أنه ورغم أن المنتخب تأهل الى دور الثمـــانية بعد أداء جيد إلا أنهم كانوا يتطلعون إلى تحقيق رقم أفضل في هذا الســـباق. وأضاف المدرب: المنتخب سيواجه اليوم اليابان في دور الثمانية ونتطلع إلى تحقيق نتيجة أفضل تقودنا الى المرحلة المقبلة في المسابقة.