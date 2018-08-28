بعثة الملاكمة تعود إلى الدولة وسلطان النعيمي بخير

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

تصل إلى الدولة فجر اليوم بعثة المنتخب الوطني للملاكمة قادمة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد مشاركة مشرفة في دورة الألعاب الآسيوية، وكانت بعثة المنتخب قد ضمت كلاً من: الإداري سلطان يوسف، والمدرب محمد مصبح الشبلي، واللاعبين فهد عبد الله حسن وزن 60 كغم، وماجد وليد النقبي وزن 56 وسلطان عبيد النعيمي وزن 52، والأخير لم يتمكن من المشاركة في البطولة نظراً لتعرضه الى وعكة صحية طارئة فور وصول البعثة إلى مطار جاكرتا قادمة من الإمارات، حيث طمأن مدرب المنتخب محمد مصـــبح الشبلي الجميع، معلناً تماثل سلطان النعيمي للشفاء، موضحاً أن لاعب منتــخبنا الوطني بخير وبصحة جيدة.