الشحي: رماتنا أبطال دائماً

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

أعرب حسن الشحي الحكم الدولي الإماراتي للرماية، عن سعادته بالمشاركة في «الآسياد» كرئيس حكام، معتبراً أنها جاءت جيدة من حيث الخبرات والفوائد الفنية الكبيرة. وأضاف الشحي: شهدنا منافسات قوية وندية بين الرماة وارتفاعاً في مستويات المشاركين، وكذلك تحطيم أرقام قارية وعالمية ما يعني أنها كانت بطولة قوية .

كما أشاد الحكم الإماراتي الدولي، بالمستوى الذي ظهر عليه رماة الإمارات في البطولة، وقال: رماتنا أبطال دائماً في جميع مشاركاتهم وقد تكون هناك بعض الظروف تؤثر على مردودهم، وقد سعدنا بإنجاز سيف بن فطيس المنصوري وتحقيقه البرونزية التي كنا نطمع في تحقيق انجاز أفضل منها مثل الذهبية أو الفضية ولكن الحمد لله.